Aufstiegskampf spitzt sich zu - Arnum empfängt formstarcke MTV Rehren

– Foto: Sascha Drenth

Am kommenden Wochenende steht der 25. Spieltag in der Bezirksliga Hannover 3 an – mit richtungsweisenden Partien im Rennen um den Aufstieg und überlebenswichtigen Duellen im Tabellenkeller. Während Spitzenreiter FC Springe beim abstiegsbedrohten FC Pyrmont Hagen gastiert, empfängt der Tabellendritte SV Arnum das formstarke MTV Rehren.

In der Partie zweier akut abstiegsbedrohter Teams geht es um mehr als nur drei Punkte. Gastgeber Salzhemmendorf wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg und hat nach dem späten Punktgewinn in Ihme-Roloven zuletzt wieder Hoffnung geschöpft. Der FC Preussen Hameln hingegen konnte im Nachholspiel gegen denselben Gegner keine Akzente setzen und bleibt bei 22 Zählern. Beide Mannschaften stehen mit dem Rücken zur Wand – ein Remis hilft kaum weiter.

Der SV Arnum möchte sich nach der Niederlage in Goltern zurückmelden und mit einem Heimsieg weiter Druck auf die Spitze machen. Die Offensive um Kallinich und Riebesam ist in dieser Saison ein ständiger Gefahrenherd, doch mit dem MTV Rehren reist ein Gegner an, der sich zuletzt stabilisiert hat. Vier Punkte aus den letzten zwei Spielen sprechen für die Gäste – und auch im Hinspiel war Rehren ein unangenehmer Gegner. Arnum bleibt Favorit, darf sich aber keine Nachlässigkeiten leisten.

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr FC Pyrmont Hagen FC Pyrmont FC Springe FC Springe 15:00 PUSH

Der neue Tabellenführer FC Springe steht beim Tabellen-13. vor einer Pflichtaufgabe. Die Mannschaft von Trainer Rudolph strotzt vor Selbstbewusstsein und hat in den letzten fünf Spielen 19 Tore erzielt. Pyrmont wird sich auf eine intensive Defensivarbeit einstellen müssen – und braucht seinerseits dringend Punkte, um nicht tiefer in den Abstiegssog zu geraten. Die Rollenverteilung ist klar, alles andere als ein Sieg der Gäste wäre eine Überraschung.

Mühlenberg steckt weiterhin tief im Tabellenkeller und braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss an Rehren und Hameln nicht zu verlieren. Enzen, aktuell im unteren Mittelfeld, ist seit vier Spielen sieglos und könnte bei einer Niederlage wieder in den Abstiegskampf rutschen. Für beide Seiten ein Schlüsselspiel, in dem die Nervenstärke den Ausschlag geben dürfte.

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr SV Gehrden Gehrden SC Rinteln 1911 SC Rinteln 15:00 PUSH

Gehrden kann mit einem weiteren Heimsieg den Druck auf die vorderen Plätze erhöhen. Die Mannschaft von Trainer Vojnikovic agiert stabil, bleibt aber in engen Spielen manchmal zu passiv. Der SC Rinteln kommt mit dem Rückenwind eines Sieges gegen Halvestorf und kann befreit aufspielen. Gehrden ist gefordert, ein kontrolliertes Spiel aufzuziehen und sich nicht in Zweikämpfen aufreiben zu lassen.

Zwei Teams aus dem oberen Mittelfeld treffen sich zum Duell auf Augenhöhe. Halvestorf rutschte zuletzt etwas ab, auch weil die Defensive anfällig war. Ihme-Roloven hingegen zeigt sich kämpferisch, zuletzt mit zwei späten Punktgewinnen. Es dürfte eine offene Partie werden, in der Kleinigkeiten entscheiden. Für beide Teams ist ein Sieg notwendig, um in Schlagdistanz zur Spitzengruppe zu bleiben.

Leveste will nach dem spielfreien Wochenende wieder ins Titelrennen eingreifen und benötigt dafür zwingend einen Heimsieg. Der Tabellenzweite bleibt zuhause eine Macht, doch Egestorf II hat sich aus der Abstiegszone herausgearbeitet und dürfte mit wenig Druck, aber umso mehr Einsatzfreude anreisen. Die Qualität im Kader des TV Jahn spricht für einen Dreier – wenn die Balance zwischen Ballbesitzspiel und Zielstrebigkeit gelingt.

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr TuS Garbsen TuS Garbsen TSV Goltern Goltern 15:00 PUSH