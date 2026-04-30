Aufstiegskampf spitzt sich zu TSV Wetschen II vor entscheidenden Wochen in der 1. Kreisklasse Diepholz von red · Heute, 09:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Fünf Spiele vor Saisonende liegt die zweite Mannschaft des TSV Wetschen auf Aufstiegskurs. Doch im engen Dreikampf um die Kreisliga-Plätze zählt nun jeder Punkt.

Die Saison in der 1. Kreisklasse Diepholz geht in ihre entscheidende Phase – und mittendrin: die zweite Herrenmannschaft des TSV Wetschen. Nach 25 Spieltagen belegt das Team mit 58 Punkten den zweiten Tabellenplatz und hätte damit aktuell den Aufstieg in die Kreisliga sicher. Doch die Ausgangslage ist denkbar eng. Tabellenführer ist der TuS Sudweyhe II mit 60 Punkten, dicht gefolgt vom TSV Wetschen II. Auf Rang drei lauert der TSV Heiligenrode mit 57 Punkten. Drei Mannschaften kämpfen um zwei Aufstiegsplätze – ein Ausrutscher kann in dieser Konstellation entscheidend sein.

Enge Tabelle, klare Zielsetzung Für den TSV Wetschen II ist die Marschroute klar definiert. In den verbleibenden fünf Spielen soll die maximale Punkteausbeute her, um die starke Ausgangsposition zu sichern. Angesichts der Konkurrenz im direkten Umfeld ist Konstanz gefragt – eine Herausforderung, die in dieser Phase der Saison besonders schwer wiegt. Ein Schlüsselspiel steht bereits fest: Am 17. Mai kommt es zum direkten Duell beim Tabellenführer in Sudweyhe. Diese Partie könnte richtungsweisend für die endgültige Platzierung sein.