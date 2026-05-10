Aufstiegskampf Kreisliga? Eher ein Wettschießen

Der SV Listrup hat beim SV Teglingen einen am Ende deutlichen 4:1-Auswärtssieg gefeiert und damit seinen dritten Tabellenplatz behauptet. Lange Zeit war die Partie allerdings deutlich enger, als es das Ergebnis vermuten lässt.

Zunächst erwischte Teglingen den besseren Start und erspielte sich die ersten Abschlüsse. Danach fand Listrup jedoch besser in die Begegnung und erhöhte den Druck auf das gegnerische Tor. Kurz vor der Pause fiel schließlich die Führung für die Gäste: Michael Bünker lief nach einem langen Ball allen davon und traf cool zum 1:0 (45.).

Direkt nach dem Seitenwechsel schlug Teglingen zurück. Nach einem Ballverlust der Gäste nutzte Christoph Kleemann einen langen Ball zum schnellen 1:1-Ausgleich (52.). In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die Gastgeber.

Listrup entscheidet die Partie binnen Minuten

Erst nach einer taktischen Umstellung bekam Listrup wieder mehr Zugriff auf das Spiel – und schlug dann eiskalt zu. Bünker erzielte mit seinem zweiten Treffer des Tages das 2:1 für die Gäste (74.). Nur zwei Minuten später erhöhte Teglingen per Eigentor nach einer Ecke von Jonas Berger auf 1:3.

Den Schlusspunkt setzte Berger selbst: Nachdem Bünker im Strafraum nur per Foul gestoppt werden konnte, verwandelte er den fälligen Elfmeter souverän zum 4:1-Endstand (80.).

Trotz des klaren Resultats sprach Listrup selbst von einem „absoluten Arbeitssieg“ gegen einen starken Gegner. Das Ergebnis falle vielleicht „um ein bis zwei Tore zu hoch aus“, insgesamt sei der Erfolg aufgrund der stabilen Defensive und der konsequenten Chancenverwertung aber verdient gewesen.

Mit nun 55 Punkten bleibt der SV Listrup voll in der Spur und behauptet Rang drei. Teglingen rangiert dagegen weiterhin nur knapp über den Abstiegsrängen.