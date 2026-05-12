Aufstiegskampf Kreisliga? Eher ein Wettschießen

Der Titelkampf in der Kreisliga gleicht aktuell einem offensiven Wettrüsten. Spitzenreiter Bokeloh zerlegte BW Papenburg II mit 9:0, Verfolger Baccum schoss Rütenbrock sogar mit 8:0 aus dem Stadion und auch der drittplatzierte SV Listrup meldete sich mit einem 4:1 in Teglingen eindrucksvoll zurück.
Die Tabelle verspricht Hochspannung: Bokeloh und Baccum stehen punktgleich mit 58 Zählern ganz oben, Listrup lauert mit 55 Punkten direkt dahinter. Das Problem aus Sicht des Dritten: Nur zwei Teams steigen in die Bezirksliga auf.
Und spätestens nach diesem Wochenende dürfte klar sein: Da vorne hat sich niemand ergeben, im Gegenteil. Die Top Drei haben sich pünktlich zur heißen Saisonphase warm geschossen.
Listrup dreht in Teglingen spät auf
Der SV Listrup hat beim SV Teglingen einen am Ende deutlichen 4:1-Auswärtssieg gefeiert und damit seinen dritten Tabellenplatz behauptet. Lange Zeit war die Partie allerdings deutlich enger, als es das Ergebnis vermuten lässt.
Bünker bringt Listrup auf Kurs
Zunächst erwischte Teglingen den besseren Start und erspielte sich die ersten Abschlüsse. Danach fand Listrup jedoch besser in die Begegnung und erhöhte den Druck auf das gegnerische Tor. Kurz vor der Pause fiel schließlich die Führung für die Gäste: Michael Bünker lief nach einem langen Ball allen davon und traf cool zum 1:0 (45.).
Direkt nach dem Seitenwechsel schlug Teglingen zurück. Nach einem Ballverlust der Gäste nutzte Christoph Kleemann einen langen Ball zum schnellen 1:1-Ausgleich (52.). In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für die Gastgeber.
Listrup entscheidet die Partie binnen Minuten
Erst nach einer taktischen Umstellung bekam Listrup wieder mehr Zugriff auf das Spiel – und schlug dann eiskalt zu. Bünker erzielte mit seinem zweiten Treffer des Tages das 2:1 für die Gäste (74.). Nur zwei Minuten später erhöhte Teglingen per Eigentor nach einer Ecke von Jonas Berger auf 1:3.
Den Schlusspunkt setzte Berger selbst: Nachdem Bünker im Strafraum nur per Foul gestoppt werden konnte, verwandelte er den fälligen Elfmeter souverän zum 4:1-Endstand (80.).
Trotz des klaren Resultats sprach Listrup selbst von einem „absoluten Arbeitssieg“ gegen einen starken Gegner. Das Ergebnis falle vielleicht „um ein bis zwei Tore zu hoch aus“, insgesamt sei der Erfolg aufgrund der stabilen Defensive und der konsequenten Chancenverwertung aber verdient gewesen.
Mit nun 55 Punkten bleibt der SV Listrup voll in der Spur und behauptet Rang drei. Teglingen rangiert dagegen weiterhin nur knapp über den Abstiegsrängen.
Baccum zerlegt Rütenbrock und feiert 8:0 Kantersieg
Der SC Baccum hat dem VFL Rütenbrock am Sonntag keine Chance gelassen und einen auch in der Höhe verdienten 8:0 Heimsieg eingefahren. Die Partie nach einer guten halben Stunde endgültig zur einseitigen Angelegenheit.
Simon Chapman eröffnete den Torreigen in der 26. Minute nach Vorarbeit von Ben Lübbers. Nur drei Minuten später erhöhte Gen Zejnulahi mit einem Distanzschuss ins kurze Eck auf 2:0. Spätestens nach dem dritten Treffer von Benjamin Kramer war die Begegnung früh entschieden. Noch vor der Pause traf zudem Marvin Bloom nach einer Ecke zum 4:0.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Baccum torhungrig. Kramer schnürte mit seinen Treffern zum 5:0 und 8:0 einen Dreierpack und schraubte sein Torekonto auf 19 Saisontreffer. Dazwischen trafen Marius Wemker per Kopf nach Ecke und David Scholz per Foulelfmeter.
Rütenbrock fand über die gesamte Spielzeit kaum Zugriff und musste sich einem spielfreudigen Gastgeber deutlich geschlagen geben.
Der SV Bokeloh hat BW Papenburg II beim 9:0-Kantersieg keine Chance gelassen. Vor allem Erik Lüßing und Niels Alsmeier drehten dabei ordentlich auf.
Die Torschützen in Reihenfolge: Erik Lüßing, Niels Alsmeier, Niels Alsmeier, Mathis Gersema, Niels Alsmeier, Erik Lüßing, Erik Lüßing, Mirko Lake und erneut Erik Lüßing.
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