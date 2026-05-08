Aufstiegskampf kocht: Ab Platz sieben alles möglich!

In der Bezirksliga Staffel 3 geht das Rennen um die beiden Aufstiegsplätze in die entscheidende Phase. Tabellenführer Friedrichshagener SV 1912 und BSV Dersim 1993 II liegen punktgleich an der Spitze, dicht gefolgt von SV Adler Berlin 1950 und Weißensee. Dahinter lauern mit Concordia Britz, Teutonia II und SW Spandau weitere Teams für ganz oben. Gleichzeitig spitzt sich auch der Abstiegskampf weiter zu: Besonders BFC Meteor 06 II und TuS Makkabi Berlin II stehen unter massivem Druck. Der 27. Spieltag verspricht Spannung auf nahezu allen Plätzen
Der Spitzenreiter reist mit breiter Brust nach Friedrichshain. Friedrichshagen stellt eine der stärksten Offensiven der Liga und will die Tabellenführung verteidigen. Victoria braucht dagegen dringend Punkte für den Klassenerhalt und hofft auf eine Überraschung gegen den Favoriten.
Adler bleibt mitten im Aufstiegskampf und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Staaken II spielt eine wechselhafte Saison, besitzt offensiv aber genug Qualität, um jedem Gegner Probleme zu bereiten. Adler steht unter Zugzwang.
Die Rollen sind klar verteilt: Spandau kämpft um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte, Brandenburg steckt tief in der Krise. Mit nur einem Punkt ist der Abstieg kaum noch zu verhindern. Für die Gastgeber zählt nur ein Sieg.
Meteor steckt mitten im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte. Teutonia dagegen mischt weiter oben mit und überzeugt vor allem durch Konstanz. Für Meteor wird die Aufgabe gegen den offensivstarken Gegner enorm schwierig.
Ein direktes Duell im unteren Mittelfeld. Novi Pazar will sich weiter von der Gefahrenzone absetzen, während Pankow wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt benötigt. Viel spricht für ein intensives und umkämpftes Spiel.
Weißensee bleibt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen und darf sich keinen Punktverlust erlauben. Rehberge reist dagegen mit einer durchwachsenen Defensive an. Die Gastgeber gehen favorisiert in die Partie.
Dersim II steht punktgleich mit dem Spitzenreiter und will im Aufstiegsrennen nachlegen. Köpenick spielt bislang eine ausgeglichene Saison, zeigt aber defensiv immer wieder Schwächen. Dersim bringt die größere Offensivpower mit.
Britz gehört weiterhin zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten und trifft auf einen Gegner mitten im Abstiegssumpf. Makkabi II braucht dringend Punkte, steht aber vor einer schweren Auswärtsaufgabe gegen heimstarke Britzer.
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