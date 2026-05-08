 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

Aufstiegskampf kocht: Ab Platz sieben alles möglich!

Der 27.Spieltag der Bzirksliga-Staffel 3 in der Vorschau

von far · Heute, 15:31 Uhr · 0 Leser
Max Kruse und Dersim II wollen aufsteigen
Max Kruse und Dersim II wollen aufsteigen – Foto: Frank Arlinghaus

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BZL Berlin-Staffel 3
Conc. Britz
Novi Pazar
KöpenickerFC II
SSC Teutonia II

In der Bezirksliga Staffel 3 geht das Rennen um die beiden Aufstiegsplätze in die entscheidende Phase. Tabellenführer Friedrichshagener SV 1912 und BSV Dersim 1993 II liegen punktgleich an der Spitze, dicht gefolgt von SV Adler Berlin 1950 und Weißensee. Dahinter lauern mit Concordia Britz, Teutonia II und SW Spandau weitere Teams für ganz oben. Gleichzeitig spitzt sich auch der Abstiegskampf weiter zu: Besonders BFC Meteor 06 II und TuS Makkabi Berlin II stehen unter massivem Druck. Der 27. Spieltag verspricht Spannung auf nahezu allen Plätzen

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Morgen, 14:00 Uhr
BSV Victoria 90 Friedrichshain
BSV Victoria 90 FriedrichshainVictoria Fr.
Friedrichshagener SV 1912
Friedrichshagener SV 1912FSV 1912
14:00

Der Spitzenreiter reist mit breiter Brust nach Friedrichshain. Friedrichshagen stellt eine der stärksten Offensiven der Liga und will die Tabellenführung verteidigen. Victoria braucht dagegen dringend Punkte für den Klassenerhalt und hofft auf eine Überraschung gegen den Favoriten.

Trainer Team Friedrichshain
Trainer Team Friedrichshain – Foto: Frank Arlinghaus

So., 10.05.2026, 10:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken II
SV Adler Berlin 1950
SV Adler Berlin 1950SV Adler
10:00

Adler bleibt mitten im Aufstiegskampf und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Staaken II spielt eine wechselhafte Saison, besitzt offensiv aber genug Qualität, um jedem Gegner Probleme zu bereiten. Adler steht unter Zugzwang.

So., 10.05.2026, 11:30 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953SW Spandau
FC Brandenburg 03
FC Brandenburg 03FC Brand. 03
11:30

Die Rollen sind klar verteilt: Spandau kämpft um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte, Brandenburg steckt tief in der Krise. Mit nur einem Punkt ist der Abstieg kaum noch zu verhindern. Für die Gastgeber zählt nur ein Sieg.

So., 10.05.2026, 12:45 Uhr
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06 II
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia II
12:45

Meteor steckt mitten im Abstiegskampf und braucht dringend Punkte. Teutonia dagegen mischt weiter oben mit und überzeugt vor allem durch Konstanz. Für Meteor wird die Aufgabe gegen den offensivstarken Gegner enorm schwierig.

So., 10.05.2026, 13:30 Uhr
1. FC Novi Pazar 95
1. FC Novi Pazar 95Novi Pazar
VfB Einheit zu Pankow 1893
VfB Einheit zu Pankow 1893Einh. Pankow
13:30

Ein direktes Duell im unteren Mittelfeld. Novi Pazar will sich weiter von der Gefahrenzone absetzen, während Pankow wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt benötigt. Viel spricht für ein intensives und umkämpftes Spiel.

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
Weißenseer FC
Weißenseer FCWeißensee
BSC Rehberge 1945
BSC Rehberge 1945Rehberge
14:00live

Weißensee bleibt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen und darf sich keinen Punktverlust erlauben. Rehberge reist dagegen mit einer durchwachsenen Defensive an. Die Gastgeber gehen favorisiert in die Partie.

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC II
BSV Dersim 1993
BSV Dersim 1993BSV Dersim II
14:00

Dersim II steht punktgleich mit dem Spitzenreiter und will im Aufstiegsrennen nachlegen. Köpenick spielt bislang eine ausgeglichene Saison, zeigt aber defensiv immer wieder Schwächen. Dersim bringt die größere Offensivpower mit.

So., 10.05.2026, 14:15 Uhr
VfB Concordia Britz 1916
VfB Concordia Britz 1916Conc. Britz
TuS Makkabi Berlin
TuS Makkabi BerlinMakkabi II
14:15

Britz gehört weiterhin zum erweiterten Kreis der Aufstiegskandidaten und trifft auf einen Gegner mitten im Abstiegssumpf. Makkabi II braucht dringend Punkte, steht aber vor einer schweren Auswärtsaufgabe gegen heimstarke Britzer.

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