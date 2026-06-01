Aufstiegskampf in der Kreisliga A Kleve/Geldern eskaliert endgültig

Ein kurioser Standard sorgte dann für den 1:1-Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff, als Uedems Keeper Till Hinnerks ein Kopfball von Silas Evers durch die Finger und auch über die Torlinie rutschte. „Ich habe zu Till in der Halbzeit gesagt, dass er uns letzte Woche die Null gegen WiDo gehalten hat, und wir jetzt die drei Punkte für ihn holen werden“, sagte Uedems Spielertrainer Peter Janssen nach der Partie. Und dem Coach war es auch vorbehalten, für die Entscheidung in dieser Partie zu sorgen. Denn in der 66. Minute verwandelte Janssen einen Freistoß direkt an der Mauer ins linke Eck zum entscheidenden 2:1. Zwar setzte Materborn fortan alles auf eine Karte, doch den Gästen fehlte die Durchschlagskraft.

Reaktionen der Trainer: Das sagen Peter Janssen und Sebastian Eul zum Topspiel

Enttäuscht sagte Materborns Trainer Sebastian Eul: „Natürlich hängen bei uns jetzt die Köpfe. In einer chancenarmen Partie haben wir defensiv eigentlich gut gestanden. Ein individueller Fehler und ein Standard haben uns bezwungen. Aber nach vorne war es einfach zu wenig.“