Aufstiegskampf in der Kreisliga A Kleve/Geldern eskaliert endgültig

Die endgültige Entscheidung um den Titel und den damit verbundenen Aufstieg ist in der Kreisliga A Kleve/Geldern bis zum 30. und letzten Spieltag am kommenden Wochenende vertagt. Denn der bisherige Tabellenführer Siegfried Materborn unterlag im Spitzenspiel beim Uedemer SV mit 1:2 (1:1). Durch den knappen 1:0-Heimsieg über den TSV Wachtendonk-Wankum konnte der FC Aldekerk seine Chance nutzen und die Tabellenführung mit 69 Punkten erobern. Mit nun zwei Zählern Vorsprung auf die Verfolger aus Uedem, Winnekendonk und Materborn gehen die Aldekerker in den letzten Spieltag. Und wie sieht es im Tabellenkeller aus?
Ganz unten ist die Entscheidung um die Abstiegsplätze gefallen. Der SV Issum (0:12 gegen Viktoria Winnekendonk), der SV Nütterden (0:1 gegen Grün-Weiß Vernum) und die SGE Bedburg-Hau II (3:5 beim TSV Nieukerk) müssen den Gang in die Kreisliga B antreten. Das sind die Zahlen und Fakten kurz vor dem letzten Spieltag. Aber wie ist es den Uedemern gelungen, Siegfried Materborn in die Schranken zu weisen?
Vor der stattlichen Kulisse von rund 350 Zuschauern am Kunstrasenplatz in Uedem übernahmen die Gastgeber von Beginn an die Initiative. Die Gäste wurden bereits früh angelaufen, um erst gar nicht in einen konstruktiven Spielaufbau zu kommen. Und dies gelang dem USV ganz gut. Doch vermochten es die Gastgeber nicht, echte Torchancen aus den Ballgewinnen zu kreieren. Denn die Materborner waren defensiv gut eingestellt und verteidigten viele Bälle erfolgreich weg.
Doch in der 31. Minute fand Til Bienemann mit einem sehenswerten Pass in die Schnittstelle den Routinier Maik Hemmers, der sich die Chance nicht nehmen ließ und zur mittlerweile auch verdienten 1:0-Führung traf. Danach versuchte Materborn, die Offensivanstrengungen zu intensivieren. Doch Chancen blieben aus.
Ein kurioser Standard sorgte dann für den 1:1-Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff, als Uedems Keeper Till Hinnerks ein Kopfball von Silas Evers durch die Finger und auch über die Torlinie rutschte. „Ich habe zu Till in der Halbzeit gesagt, dass er uns letzte Woche die Null gegen WiDo gehalten hat, und wir jetzt die drei Punkte für ihn holen werden“, sagte Uedems Spielertrainer Peter Janssen nach der Partie. Und dem Coach war es auch vorbehalten, für die Entscheidung in dieser Partie zu sorgen. Denn in der 66. Minute verwandelte Janssen einen Freistoß direkt an der Mauer ins linke Eck zum entscheidenden 2:1. Zwar setzte Materborn fortan alles auf eine Karte, doch den Gästen fehlte die Durchschlagskraft.
Enttäuscht sagte Materborns Trainer Sebastian Eul: „Natürlich hängen bei uns jetzt die Köpfe. In einer chancenarmen Partie haben wir defensiv eigentlich gut gestanden. Ein individueller Fehler und ein Standard haben uns bezwungen. Aber nach vorne war es einfach zu wenig.“
Zufrieden war natürlich sein USV-Spielertrainer Peter Janssen. „Ich denke, dass das Ergebnis den Spielverlauf und die Spielanteile auch widerspiegelt. Am Ende ist das ein verdienter Sieg.“