Aufstiegskampf - die Lage in den Landesligen FuPa Westfalen nimmt wöchentlich den Aufstiegskampf in den vier Landesliga-Staffeln unter die Lupe.

Keine Veränderungen auf Platz 1 in den Landesligen, obwohl zwei Spitzenreiter nur zu einem Remis kamen. Beinahe sogar drei, doch den SV 04 Attendorn rettete ein Last-Minute-Treffer.

Es war ein knappes Ding für Tabellenführer SV 04 Attendorn. Torjäger Lejf Kaden rettete Platz 1 mit dem 2:1-Siegtreffer gegen den SV Brilon in der dritten Minute der Nachspielzeit. Verfolger SV Westfalia Soest spulte ein souveränes 2:0 beim SV Schmallenberg/Fredeburg herunter und bleibt auf zwei Punkte dran. Einen Punkt dahinter rangiert der BSV Menden (2:1 gegen den TSV Weißtal). In Lauerstellung bleiben der SuS Bad Westernkotten (3:0 gegen den TuS Langenholthausen) und Westfalenliga-Absteiger FSV Gerlingen (2:0 gegen den FC Arpe/Wormbach), die beide zu den Top 3 im aktuellen Power-Ranking gehören.

Am Sonntag reist Nieheim zum eigentlich formstarken FC Kaunitz (Platz 4), der aber nach vier Siegen in Folge völlig überraschend beim VfB Schloß Holte mit 0:3 verlor. Maaslingen hat den in die Bezirksliga schlingernden VfB Fichte Bielefeld vor der Brust.

Spitzenreiter FC Nieheim fuhr einen souveränen 4:0-Heimerfolg gegen Schlusslicht SpVg Steinhagen ein und profitierte vom 0:2-Patzer des SC RW Maaslingen beim formstarken TuS Lohe . Mit sieben Punkten Vorsprung rückt die Herbstmeisterschaft näher. Der VfL Theesen gewann das dritte Spiel in Folge nicht (2:2 beim Post TSV Detmold), bleibt aber auf Platz 3 und vier Punkte hinter dem attraktiven Vizemeister-Platz.

Auf dem Papier schien es für Spitzenreiter Hombrucher SV eine ganz leichte Aufgabe gegen den SC Berchum/Garenfeld zu sein. Doch der bis dato Tabellenvorletzte glich einen 1:3-Pausenrückstand aus. Und Hombruch hatte Glück, überhaupt einen Punkt zu behalten. Der Vorsprung auf die Verfolger SSV Buer (3:1 gegen den SV Hohenlimburg) und BW Westfalia Langenbochum (2:1 beim BV Westfalia Wickede) ist damit auf zwei Zähler geschmolzen. Auch der Königsborner SV (5:1 gegen SW Wattenscheid 08) und der SuS Kaiserau (2:1 gegen die SpVgg Horsthausen) bleiben auf vier Punkte dran. Horsthausen war nach der späten Niederlage in Kaiserau der Verlierer der Spieltags und rutschte von Platz 2 auf Platz 6 ab.

Hombruch hat das Derby beim SV Brackel 06 vor der Brust, der tief im Abstiegskampf steckt. Die Top 5 duellieren sich bis auf Kaiserau nur mit Mannschaften auf den Abstiegsplätzen. Für den SuS wartet mit der Nr. 1 im Power-Ranking eine ganz schwere Aufgabe bei der SG Welper.

Geht es in der West-Staffel 3 schon sehr eng zu, toppt die Nord-Staffel 4 das ganze noch einmal. Spitzenreiter SG Bockum-Hövel verspielte gegen Verfolger Westfalia Gemen eine 3:0-Führung und kassierte in der Schlussminute noch den Ausgleich. Zwischen Gemen und Bockum-Hövel bleibt die TSG Dülmen, die aber ihrerseits auch wegen eines späten Gegentores nur zu einem 2:2 beim im Abstiegskampf steckenden SV Herbern hinauskam. Mit vier Punkten Rückstand rangiert der FC Nordkirchen auf Platz 4, der die nun punktgleiche SG Borken mit 3:1 bezwang. Fun fact: der FC Eintracht Ahaus auf Platz 9 hat sechs Punkte Rückstand auf Platz 1 und sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Mit drei Siegen in Folge ist der SC Altenrheine das Team der Stunde und hat auf Platz 8 auch nur noch fünf Punkte Rückstand.

Auf Bockum-Hövel wartet in Dülmen direkt das nächste Topspiel. Gemen reist zum Viertletzten Viktoria Heiden. Nordkirchen gegen den SuS Neuenkirchen (Platz 13) und Borken bei der Beckumer SpVg (Platz 12) sind favorisiert. Aber in dieser Liga weiß man nie, was passiert.