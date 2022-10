Aufstiegskampf - die Lage in den Landesligen FuPa Westfalen nimmt wöchentlich den Aufstiegskampf in den vier Landesliga-Staffeln unter die Lupe.

Nur in der Landesliga 3 gab es einen Wechsel an der Tabellenspitze.

Spitzenreiter FC Nieheim gewann das Topspiel gegen Westfalenliga-Absteiger TuS Tengern mit 3:2. Die Gäste lagen zur Pause mit 2:1 vorne, ein Doppelschlag von Roland Sitnikov und Manuel Trost, der schon in der ersten Halbzeit vom Punkt getroffen hatte, drehten die Partie (59./63.). Tengern blieb auf Augenhöhe und verpasste mehrfach den Ausgleich, so dass der FCN den Ein-Punkte-Vorsprung vor dem SC RW Maaslingen hielt. Maaslingen schraubte sein Torverhältnis mit einem 6:0-Kantersieg gegen die SpVg Brakel in die Höhe. Auch der VfL Theesen lässt sich bei drei Punkten Rückstand auf Nieheim nicht abschütteln und schoss den aktuell nur interimsweise betreuten VfB Fichte Bielefeld mit einem 3:0-Erfolg auf den drittletzten Tabellenplatz.

Auf Nieheim wartet die vermeintlich leichte Auswärtsaufgabe beim FC Bad Oeynhausen (Platz 14). Ebenso für Theesen zuhause gegen den TuS Dornberg (Platz 13). Maaslingen reist zum Vorjahresdritten SCV Neuenbeken (Platz 9), der diese Saison um die vorderen Plätze keine Rolle spielt.

Lejf Kaden mit seinem zehnten Saisontor war vor 300 Zuschauern der gefeierte Held beim Spitzenreiter SV 04 Attendorn. Im Topspiel gegen Verfolger Westfalia Soest traf der Torjäger in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:1-Heimsieg. Der 19-jährige Kaden, der gerade eine Ausbildung zum Werkzeugmacher absolviert, sagte nach Spielschluss: „Es war auch eine Packung Glück im Spiel. Nach einer Flanke rutschte Nico Spais der Ball zunächst vom Spann. Dann traf Vedat Vural den Ball nicht richtig. So kam der Ball über Umwegen zu mir. Ich habe drauf gehalten und das war’s. Als das 2:1 fiel, sind vor Freude alle ausgerastet, denn eigentlich wären wir mit dem 1:1 zufrieden gewesen.“ Der Soester Coach Ibou Mbaye sah seine Mannen dem Sieg über 90 Minuten wesentlich näher und regte sich insbesondere über den frühen Schlusspfiff auf, weswegen er selbst noch Gelb-Rot sah: „Der Schiedsrichter war überfordert, hat nur drei Minuten Nachspielzeit angezeigt, obwohl Attendorn ständig verzögert hat. Darüber habe ich mich aufgeregt. Wir waren die klar bessere Mannschaft. Was Attendorn gespielt hat, kann man clever oder auch unsportlich nennen. Die Niederlage ist sehr ärgerlich. Doch wir werden daraus lernen.“ Attendorn hat nun fünf Punkte Vorsprung vor der Westfalia, die weiterhin Platz 2 belegt, da der SC Drolshagen (0:3 beim SuS Bad Westernkotten) und der BSV Menden (0:0 beim FSV Gerlingen) schwächelten.

Auf Attendorn wartet in Menden direkt die nächste Meisterprüfung. Soest erwartet RW Hünsborn (Platz 11), Drolshagen den FSV Gerlingen (Platz 8).