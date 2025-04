Aufstiegskampf bleibt offen – Druck im Tabellenkeller steigt

Während HSC Hannover und der SV Atlas Delmenhorst im Fernduell um die Tabellenspitze kämpfen, geht es für Mannschaften wie Vorsfelde, Oldenburg oder Verden ums nackte Überleben. Mit Blick auf die Formkurven der vergangenen Wochen sind auch Überraschungen nicht ausgeschlossen. Neun Spiele stehen an diesem Wochenende auf dem Programm.

SV Atlas Delmenhorst – FC Verden 04 (Freitag, 18:30 Uhr) Delmenhorst will im Heimspiel gegen den Tabellen-16. Verden 04 den Anschluss an HSC Hannover wahren. Gegen den Außenseiter zählt nach dem 2:2 bei HSC nur ein Sieg, um die Aufstiegschance intakt zu halten. Verden steht mit 33 Punkten auf einem Abstiegsplatz. Alles andere als ein Heimsieg wäre für das Team von Key Riebau eine Enttäuschung.

MTV Eintracht Celle – TuS Bersenbrück (Freitag, 19:30 Uhr) Celle rangiert mit 35 Punkten im unteren Tabellenmittelfeld und kann mit einem Heimsieg gegen Bersenbrück einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Die Gäste aus Bersenbrück wollen nach zuletzt vier ungeschlagenen Partien ihren Platz in der Spitzengruppe festigen. Für beide Teams geht es um wichtige Zähler: oben wie unten. Das Hinspiel verlor der TuS mit 1:3.

SC Spelle-Venhaus – VfL Oldenburg (Freitag, 20:00 Uhr) Spelle-Venhaus liegt mit 45 Punkten auf Rang sechs und ist in Schlagdistanz zur Relegation. Der VfL Oldenburg konnte zuletzt in Verden zwar dreifach punkten, steht mit 28 Punkten aber weiterhin auf einem Abstiegsrang. Die Favoritenrolle liegt bei den Gastgebern, die zuhause bislang stark auftraten. Für Oldenburg ist jeder Punktgewinn im Saisonendspurt überlebenswichtig.

1. FC Germania Egestorf-Langreder – FSV Schöningen (Samstag, 14:00 Uhr) Egestorf-Langreder spielt bislang eine durchwachsene Rückrunde, sammelte zuletzt aber zwei Punkte aus zwei Spielen. Der FSV Schöningen kam zuletzt nicht über ein torloses Remis hinaus, rangiert mit 50 Punkten aber auf dem dritten Platz. Will das Team von Christian Benbennek im Aufstiegsrennen bleiben, sind Punkte Pflicht. Auf dem Platz in Egestorf erwartet die Gäste jedoch ein unangenehmer Gegner.

----------------------------------

BSV Schwarz-Weiß Rehden – SV Meppen II (Samstag, 14:00 Uhr)

Rehden kassierte zuletzt eine überraschende 0:2-Heimniederlage gegen Wilhelmshaven und steht nun unter Zugzwang, die zweite in Folge. Meppen II reist mit dem Rückenwind eines 3:2-Siegs gegen Heeslingen an und liegt nur zwei Punkte hinter dem BSV. Beide Teams haben noch Chancen auf Platz zwei, was ein intensives Duell erwarten lässt. Im Hinspiel gewann Rehden mit 2:0.