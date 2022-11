Der SC Uckerath und der SSV Bornheim kämpfen um die Tabellenführung. – Foto: Boris Hempel, Christiane Döge

Aufstiegskampf - bald nur noch ein Duo? Bezirksliga, Staffel 2: Der SV Beuel musste zuletzt etwas Federn lassen. Der SSV Bornheim und der SC Uckerath bleiben bisher hingegen stabil.

Der SSV Bornheim ist als Vizemeister der Vorsaison - zumal zum dritten Platz noch einiger Abstand war - logischer Aufstiegsfavorit. Der SSV erfüllt seine Rolle bisher sehr gut, trotzdem ist in den letzten Wochen ein spannendes Rennen um die obersten Plätze entstanden. Jetzt scheint es aber so, als würde sich das Feld langsam aber sicher wieder lichten.

Bornheim erledigte am Wochenende eindrucksvoll seine Hausaufgabe gegen den Wahlscheider SV und stellte beim 7:2 einmal mehr unter Beweis, dass der SSV über die stärkste Offensive der Liga verfügt. Nach nur elf Spielen hat Bornheim schon 45 Mal getroffen. Allen voran Mohamed Zaim mit elf Toren und Dominik Lorenz mit neun Treffern waren für den SSV erfolgreich. Zaim schnürte am Wochenende einen Dreierpack. Der Spitzenreiter bleibt so weiter ungeschlagen und hat mittlerweile schon 29 Punkte eingesammelt.

Beuel lässt zwei Punkte liegen Der SV Beuel, der Bornheim in der Anfangsphase dieser Saison ist am Sonntag nicht über ein 1:1 bei Rot-Weiß Merl hinausgekommen und muss den Tabellenführer somit etwas ziehen lassen. Toptorjäger Ümit Keskin hatte Beuel noch in Führung gebracht, rund zehn Minuten vor dem Ende glich der 19-jährige Butrint Heta allerdings aus und vermasselte dem SVB so den achten Saisonsieg. Beuel steht nun bei 24 Punkten.