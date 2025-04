Aufstiegskampf, Abstiegssorgen: Das Restprogramm im Überblick

Fünf Spieltage vor Saisonende spitzt sich die Lage in der Kreisliga Diepholz sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller zu. Das Restprogramm der Mannschaften zeigt: Die Entscheidungen könnten erst am letzten Spieltag fallen – sowohl beim Rennen um die zwei Aufstiegsplätze als auch im Kampf gegen den Abstieg.