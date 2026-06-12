Aufstiegskampf, Abstiegskampf, Rückstand – und trotzdem fair geblieben

– Foto: Carsten Trebuth

Fairplay kennt keine Tabelle – das haben Marc Marquardt, Michael Höschele und Niklas Bender im Mai eindrucksvoll bewiesen. Mit ihren außergewöhnlich fairen Aktionen haben es die drei Akteure ins Voting um den BLEIB FAIR-Monatssieg geschafft.

Nach dem Tor griff jedoch SVB-Trainer Marc Marquardt ein und bestätigte gegenüber dem Schiedsrichter, dass der Ball tatsächlich im Aus gewesen war. Der Treffer wurde daraufhin zurückgenommen und das Spiel mit Einwurf für den FC Winterlingen fortgesetzt.

Im Kreisliga-Spiel zwischen dem FC Winterlingen und dem SV Böttingen fiel in der 60. Minute zunächst der vermeintliche Führungstreffer für die Gäste zum 2:1. Während die Heimelf reklamierte, dass der Ball zuvor die Seitenlinie überschritten habe, ließ der Linienrichter weiterspielen.

Große Fairplay-Geste auch beim Kreisliga-Spiel zwischen der SG Stuttgart West und dem TB Untertürkheim. In der 90. Minute stand es 4:3 für die Gastgeber, als Untertürkheim zu einem letzten Angriff kam. Michael Höschele zog vor dem Tor ab, der Keeper der SG Stuttgart West parierte den Ball.

Besonders bemerkenswert: Der SV Böttingen befand sich zu diesem Zeitpunkt mitten im Aufstiegsrennen und lag nur einen Punkt hinter Tabellenplatz zwei. Trotz der sportlichen Bedeutung entschied sich Marquardt für Ehrlichkeit und Fairness. Am Ende gewann Böttingen die Partie dennoch mit 2:1 – dank eines regulären Treffers kurz vor Schluss.

Der Schiedsrichter entschied zunächst auf Tor, da er den Ball hinter der Linie gesehen hatte. Während Spieler von Stuttgart West protestierten, ging Höschele selbst auf den Unparteiischen zu und erklärte ehrlich, dass der Ball aus seiner Sicht nicht vollständig hinter der Linie gewesen sei.

Daraufhin nahm der Schiedsrichter die Torentscheidung zurück und setzte das Spiel mit Schiedsrichter-Ball fort. Besonders hervorzuheben: Untertürkheim benötigte dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Ein möglicher Ausgleich in der Schlussphase hätte die Hoffnung am Leben gehalten – dennoch stellte Michael Höschele Fairness über den eigenen Vorteil.

Niklas Bender: Fairplay in der Junioren-Oberliga

Auch Niklas Bender zeigte in der EnBW-Oberliga Baden-Württemberg eindrucksvoll, dass Fairplay keine Frage des Spielstands ist. Beim Stand von 4:1 für den Freiburger FC erhielten die A-Junioren der TSG Balingen in der 58. Minute einen Freistoß aus aussichtsreicher Position. Vorausgegangen war eine missverständliche Szene, bei der ein Freiburger Spieler den Ball mit der Hand aufgenommen hatte.

Anstatt den Vorteil auszunutzen, entschied sich Bender bewusst für die faire Lösung und spielte den Ball zum Gegner zurück. Im direkten Gegenzug erzielte der Freiburger FC sogar das 5:1.

Gerade angesichts des deutlichen Rückstands verdient diese Geste besondere Anerkennung: Niklas Bender stellte den Fairplay-Gedanken über den sportlichen Nutzen und bewies damit große sportliche Haltung.

Attraktive Preise – Fairness wird immer belohnt

Auf den BLEIB FAIR‑Monatssieger warten ein adidas‑Rucksack sowie zwei Tickets für ein Spiel im Verbandsgebiet nach Wahl, darunter auch Begegnungen mit Bundesligisten. Doch auch die beiden weiteren Nominierten gehen nicht leer aus: Sie erhalten ebenso wie alle gemeldeten Fairplay‑Akteure einen adidas‑Gymbag und ein Fairplay‑Handtuch.