Aufstiegsjubel beim FC Emmendingen II und SG Hecklingen/Malterdingen

Am Mittwochabend wurden beim letzten Spieltag in der Relegationsrunde zur Kreisliga A die zwei Aufsteiger ermittelt. Am Ende jubelten der FC Emmendingen II und die SG Hecklingen-Malterdingen.

Der FC Emmendingen II setzte sich im heimischen Elzstadion nicht ganz unerwartet gegen den FSV Ebringen durch. Wichtig aus Sicht der Emmendinger war ein möglichst hoher Sieg, welcher dem Team von Enrico Maffucci auch gelang (6:0). Aufgrund des besseren Torverhältnisses überflügelte der FCE II den spielfreien SV Hartheim-Bremgarten in der Tabelle und machte den Aufstieg als Tabllenzweiter perfekt. In Emmendingen kann somit dreifach gejubelt werden: Auch die erste Mannschaft sowie die A-Jugend schafften in dieser Saison den Aufstieg.

Ein Déjà-vu erlebte der SV Hartheim-Bremgarten an diesem Mittwochabend. Wie bereits in der Ligaphase verpasste man den Aufstieg denkbar knapp und im letzten Moment auch in der Relegationsrunde, in der das Team vom Thomas Wachenheim in vier Spielen sieben Punkte erspielte.

Tor des Tages für Hecklingen-Malterdingen durch Spielertrainer Bär

In einer weitgehend chancenarmen Begegnung kamen die Gäste deutlich besser ins Spiel und hatten durch Timo Zehnle die erste Torchance. Für den SV Hochdorf gab es im ersten Durchgang lediglich einen nennenswerten Torabschluss durch Zoran Lazic nach einer Viertelstunde. Nach einem Pfostentreffer gingen die Gäste dann wenige Minuten später in Führung: Spielertrainer Christian Bär erzielte das sehenswerte Tor des Tages in der 33. Spielminute. Sein Distanzschuss landete unhaltbar im Torwinkel.

Auch in der zweiten Halbzeit, in der die Gastgeber deutlich besser mithalten konnten, gab es nur vereinzelt Torchancen zu verzeichnen. Die Hochdorfer, die bisher nur ein Spiel für sich entscheiden konnten und aufgrund des Zwischenresultats in Emmendingen keine Aufstiegschancen mehr hatten, waren bis zum Schlusspfiff bemüht, noch den Ausgleich zu erzielen. Nach einem Platzverweis für Nico Morath wegen angeblicher Notbremse mussten die Gastgeber die Schlussviertelstunde in Unterzahl spielen. Entsprechend groß war der Jubel nach Schlusspfiff bei den Gästen: Die SG Hecklingen-Malterdingen kehrt zurück in die Kreisliga A.

Die Stimmen der Trainer

Gästetrainer Bär, der sich wenige Stunden nach dem Spiel auf den Weg in den Sommerurlaub machte, berichtete nach Spielende: „Wir waren in der ersten Halbzeit sehr dominant und kompakt in der Defensive, hatten uns aber nicht viele zwingenden Torchancen erspielt. Die Führung war mehr als verdient. Uns war klar, dass Hochdorf in zweiten Halbzeit nochmals drücken wird. Unterm Strich sind wir natürlich zufrieden. Glückwunsch auch an den FC Emmendingen."

Für Maximilian Gruber vom Trainerteam des SV Hochdorf war es das letzte Spiel an der Seitenlinie. Er verabschiedete sich nach Spielende von jedem seiner Spieler einzeln. „Man hat von Anfang an gemerkt dass die Gäste den Sieg unbedingt benötigt haben. Sie haben uns mit ihrem Pressing sehr herausgefordert. Wir sind am Anfang damit nicht klargekommen. In der letzten halbe Stunde war alles drin um hier noch ein Unentschieden zu holen. Glückwunsch an Hecklingen/Malterdingen und Emmendingen. Wir haben in drei von vier Spielen kein Tor erzielt. Das reicht dann letztendlich nicht für den Aufstieg“, analysierte Gruber nach Spielschluss.