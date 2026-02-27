 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligavorschau

Aufstiegshoffnung gegen Abstiegsangst

Teaser GL GI/MR: +++ Kreisderby in der Fußball-Gruppenliga: VfL Biedenkopf will den Heimvorteil gegen FSV Schröck nutzen. Aufstiegskampf trifft auf Abstiegssorgen. Wer behält die Oberhand? +++

von Redaktion · Heute, 16:15 Uhr · 0 Leser
Marco Kovacevic (links) und der VfL Biedenkopf haben am Samstag den FSV Schröck zum Landkreisderby im Auestadion zu Gast. © Jens Schmidt
Marco Kovacevic (links) und der VfL Biedenkopf haben am Samstag den FSV Schröck zum Landkreisderby im Auestadion zu Gast. © Jens Schmidt

Biedenkopf. Aufstiegshoffnung gegen Abstiegsangst! Das Landkreisderby in der Fußball-Gruppenliga zwischen Gastgeber und Rangzweitem VfL Biedenkopf sowie dem Elften FSV Schröck wartet am Samstag (15 Uhr) mit einer klaren Rollenverteilung auf.

