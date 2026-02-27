Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Aufstiegshoffnung gegen Abstiegsangst
Teaser GL GI/MR: +++ Kreisderby in der Fußball-Gruppenliga: VfL Biedenkopf will den Heimvorteil gegen FSV Schröck nutzen. Aufstiegskampf trifft auf Abstiegssorgen. Wer behält die Oberhand? +++
Biedenkopf. Aufstiegshoffnung gegen Abstiegsangst! Das Landkreisderby in der Fußball-Gruppenliga zwischen Gastgeber und Rangzweitem VfL Biedenkopf sowie dem Elften FSV Schröck wartet am Samstag (15 Uhr) mit einer klaren Rollenverteilung auf.