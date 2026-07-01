Aufstiegsheld verlässt Tasmania, zwei Rückkehrer für Novi Pazar

– Foto: Mathias Ginelli

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

Tasmania Berlin trennt sich von Torhüter Mateusz Mika . Nach FuPa-Informationen entschied sich der Verein nach langem Überlegen, Mika kein neues Vertragsangebot zu unterbreiten. Damit verlässt die 38-jährige Nummer eins, die in die FuPa Elf des Jahres 2025/26 gewählt wurde, den Verein.

Der 1. FC Novi Pazar hat seine ersten beiden Sommer-Neuzugänge präsentiert. Sowohl Petro Shakhrai als auch Ruben Herrera kehren vom BFC Südring Amed zurück an die Sonnenallee.

Am Wochenende fanden die Rückspiele der Aufstiegsrelegation in die Nachwuchs-Regionalligen statt. Dabei bestätigten alle drei Berliner Teams ihre guten Hinspielergebnisse und durften jeweils jubeln. So spielen die U19 des SC Staaken , die U17 des Berliner AK und die U15 des BFC Dynamo in der kommenden Saison eine Liga höher.

30.06. +++ Staaken vermeldet Abgänge

Der SC Staaken hat weitere Abgänge vermeldet. Avni Kablan(SSC Teutonia), Florian Jaekel, Benjamin Sperling, Frank Edu und Finn Walter (Spandauer Kickers) werden in der kommenden Saison nicht mehr zum Kader des Berlin-Ligisten gehören.

29.06. +++ Rieder bleibt bei Altglienicke

Die VSG Altglienicke hat mit Routinier Tim Rieder verlängert. 32-Jährige kam vor einem Jahr vom damaligen Drittligisten 1860 München nach Berlin, wurde schnell eine Säule des Teams und bestritt 33 der 34 Ligaspiele in der abgelaufenen Saison. Der Vizekapitän bleibt auch in der anstehenden Spielzeit an Bord.

29.06. +++ Vertragsverlängerungen bei Tas

Tasmania hat zwei weitere Vertragsverlängerungen vermeldet. Demnach bleiben David Danko und Fatih Baca den Neuköllner treu und werden in der kommenden Regionalliga-Saison für den Aufsteiger auflaufen.

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