Aufstiegsheld Poplawski verlässt Atlas

Für Atlas endet damit die gemeinsame Zeit mit einem Spieler, der einen wichtigen Anteil am erfolgreichen Saisonverlauf hatte. Zehn Tore steuerte Poplawski in der abgelaufenen Spielzeit bei und gehörte damit zu den verlässlichen Offensivkräften auf dem Weg zur Meisterschaft und zum Aufstieg. Wichtiger Faktor auf dem Weg in die Regionalliga

Der Verein würdigte den Stürmer nicht nur für seine Treffer, sondern auch für seine Rolle innerhalb der Mannschaft. Poplawski habe mit konstanten Leistungen zum Erfolg beigetragen und sich stets in den Dienst des Teams gestellt. Gerade in einer Saison, in der Atlas den lang ersehnten Sprung in die Regionalliga schaffte, gehörte der Angreifer zu den Spielern, die ihren Beitrag zum sportlichen Erfolg leisteten. Entsprechend fällt der Abschied wertschätzend aus.