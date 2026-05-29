Aufstiegsheld Poplawski verlässt Atlas

Für Atlas endet damit die gemeinsame Zeit mit einem Spieler, der einen wichtigen Anteil am erfolgreichen Saisonverlauf hatte. Zehn Tore steuerte Poplawski in der abgelaufenen Spielzeit bei und gehörte damit zu den verlässlichen Offensivkräften auf dem Weg zur Meisterschaft und zum Aufstieg.
Wichtiger Faktor auf dem Weg in die Regionalliga
Der Verein würdigte den Stürmer nicht nur für seine Treffer, sondern auch für seine Rolle innerhalb der Mannschaft. Poplawski habe mit konstanten Leistungen zum Erfolg beigetragen und sich stets in den Dienst des Teams gestellt.
Gerade in einer Saison, in der Atlas den lang ersehnten Sprung in die Regionalliga schaffte, gehörte der Angreifer zu den Spielern, die ihren Beitrag zum sportlichen Erfolg leisteten. Entsprechend fällt der Abschied wertschätzend aus.
Besonderer Dank an die Fans
In seinen Abschiedsworten richtete Poplawski den Blick vor allem auf das Umfeld des Vereins. „Ich bedanke mich vor allem bei den Fans, für die Liebe und die brutale Atmosphäre, welche sie mir und der Mannschaft gegeben haben“, erklärte der Offensivspieler.
Die Unterstützung rund um die Heimspiele sei für ihn etwas Besonderes gewesen. „Sowas in der Oberliga ist eine Seltenheit“, betonte Poplawski.
Zum Abschluss richtete er noch eine Botschaft an seine ehemaligen Mitspieler: „Ich wünsche meinen Jungs den bestmöglichen Erfolg in der Regionalliga.“
Mit dem Abschied von Poplawski verliert Atlas einen Spieler, der seinen Anteil an einem der erfolgreichsten Kapitel der jüngeren Vereinsgeschichte hatte. Seine Tore halfen mit, den Weg in die Regionalliga zu ebnen – künftig wird er diesen Weg allerdings nicht mehr im blau-gelben Trikot begleiten.