Aufstiegsheld kehrt zum Verbandsliga-Absteiger zurück

– Foto: Enzensperger / Verein

Beim VfR Heilbronn steht nach dem feststehenden Abstieg aus der Verbandsliga Württemberg der Neuaufbau im Mittelpunkt. Dafür kehrt mit Adrian Radu ein Spieler zurück, der die jüngere Vereinsgeschichte geprägt hat: Der 30-Jährige trägt künftig wieder das schwarz-weiße Trikot an der Badstraße.

Adrian Radu ist beim VfR Heilbronn weit mehr als nur ein Rückkehrer. Der Offensivspieler kam im Sommer 2019 als 23-Jähriger zum Verein und war anschließend ein Gesicht jener erfolgreichen Jahre, in denen der VfR den Weg von der Kreisliga A bis in die Verbandsliga ging. Mit Radu feierte Heilbronn unter anderem die Aufstiege in die Bezirksliga und in die Landesliga. Besonders in Erinnerung blieb sein Treffer in der Nachspielzeit zum 3:2 beim FV Löchgau, der bis heute zu den besonderen Momenten dieser Zeit zählt.

Vor zwei Jahren musste Radu den Verein aus familiären und beruflichen Gründen verlassen. Nun lebt er wieder in Heilbronn – und die Rückkehr an die Badstraße war für ihn naheliegend. Beim Friedrichshaller SV machte er zuletzt sportlich erneut auf sich aufmerksam. Dort hatte er Anteil am Bezirkspokalsieg und erzielte in der laufenden Saison 13 Tore in 26 Spielen.