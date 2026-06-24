Aufstiegsheld der 2. Mannschaft: SG Wattenscheid leiht RWE-Talent aus

Przemek Czapp (Cheftrainer SGW): „Mit Nico Schulte-Kellinghaus bekommen wir einen jungen, sehr talentierten Linksfuß für die Innenverteidigung, der besonders mit seinen Qualitäten im Spielaufbau überzeugt. Trotz seines jungen Alters konnte er bereits regelmäßig auf Drittligatopniveau bei Rot-Weiss Essen trainieren, erhielt dort einen Profivertrag und führte seine U19 als Kapitän an. Wir sind überzeugt, dass Nico mit seiner Spielintelligenz, seinem starken linken Fuß und seiner Persönlichkeit hervorragend zu unserer Spielidee passt und bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen wird.“

Richy Weber (Sportlicher Leiter SGW): „Wir freuen uns sehr, dass wir Nico, nach guten Gesprächen mit RWE, für ein Jahr an die Lohrheide ausleihen können. Nico bringt sportlich, trotz seines jungen Alters, bereits vieles mit und passt perfekt in unser gesuchtes Spielerprofil. Er ist gut ausgebildet, hat ein Jahr lang regelmäßig auf Drittligatopniveau trainiert und kommt aus der Region. Zusätzlich wird uns sein linker Fuß für die anstehende Regionalligasaison in der Defensive sehr guttun und noch variabler machen.“

Marcus Steegmann (RWE-Direktor Profifußball): „Nico hat in seiner bisherigen Zeit bei Rot-Weiss Essen sein Potenzial angedeutet und sich jederzeit professionell präsentiert. Es hat uns sehr beeindruckt, mit welch großer Leidenschaft er die zweite Mannschaft unterstützt hat. Für seine weitere Entwicklung ist es nun wichtig, regelmäßig Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. Wir sind überzeugt, dass er bei der SG Wattenscheid 09 die Möglichkeit erhalten wird, sich sportlich weiterzuentwickeln und wertvolle Erfahrungen zu sammeln.“

Schulte-Kellinghaus blickt der neuen Herausforderung mit Vorfreude entgegen: „Ich bin Rot-Weiss Essen sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung. Die Leihe bietet mir die Chance, mich weiterzuentwickeln und möglichst viele Spielminuten zu sammeln. Gleichzeitig werde ich die Entwicklung bei RWE weiterhin eng verfolgen und alles dafür geben, mich bestmöglich zu präsentieren. Meine Beweggründe waren, dass Wattenscheid 09 ein großer Traditionsverein ist, der nah an meiner Heimat liegt, und das vertrauliche Gespräch mit dem Coach, das mir gezeigt hat, dass ich in diesem Jahr mich hier bestmöglich weiterentwickeln und reifen kann. Meine persönlichen Ziele sind, dem Verein mit meinem maximalen Einsatz bestmöglich zu unterstützen und natürlich auch individuell mich weiterzuentwickeln und das bestmögliche aus mir herauszuholen."