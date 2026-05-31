Aufstiegsgipfel steigt in Neuss

Wevelinghoven misst sich mit der DJK Novesia. – Foto: Norbert Jurczyk

Wenn die DJK Novesia Neuss am Sonntag den BV Wevelinghoven empfängt, treffen nicht nur der Tabellenzweite und der Tabellendritte der Kreisliga A aufeinander. Es begegnen sich auch die beiden formstärksten Mannschaften der Rückrunde. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf das direkte Duell im weiterhin spannenden Aufstiegskampf.

„Das wird ein schönes Spiel, sehr brisant“, sagt Novesia-Trainer Darius Ferber. Unabhängig von der Tabellenkonstellation wolle seine Mannschaft die Partie unbedingt gewinnen. „Die beiden besten Mannschaften der Rückrunde treffen aufeinander. Das wird ein harter Brocken.“ Die Ausgangslage könnte dabei kaum spannender sein. Sowohl Novesia als auch Wevelinghoven können den Aufstieg bereits an diesem Wochenende perfekt machen. Welche Voraussetzungen dafür genau erfüllt werden müssen, hing allerdings auch vom Spiel des VfR Büttgen am Freitagabend ab. Personell kann Ferber nahezu aus dem Vollen schöpfen. Nach einem erfolgreichen Testspiel und einer Trainingswoche mit 25 Spielern sieht er sein Team gut vorbereitet.

„Alle sind heiß und wollen spielen. Es gibt keinen Grund, etwas umzustellen, die Abläufe passen.“ Von möglichen Feierlichkeiten will der Novesia-Coach dagegen noch nichts wissen. „Da gibt es keine Planungen.“ Fest steht lediglich, dass nach dem Spiel, dem letzten Heimspiel der Saison, gemeinsam mit den weiteren Seniorenmannschaften gegrillt wird. „Wenn wir da schon aufgestiegen sind, feiern wir umso lieber. Aber darauf ist der Abend nicht explizit ausgerichtet.“

Wevelinghoven muss drei gesperrte Spieler ersetzen

Auch in Wevelinghoven richtet sich der Fokus auf die eigene Leistung. „Unabhängig von Büttgen brauchen wir noch Punkte für den sicheren Aufstieg“, sagt Trainer Markus Stupp. „Falls wir Schützenhilfe bekommen, nehmen wir die natürlich gerne an. Aber wenn andere ihre Hausaufgaben machen, müssen wir unsere eben auch machen.“ Die Voraussetzungen sind für den BV allerdings nicht optimal. Nach dem jüngsten Spiel gegen Glehn fehlen drei gesperrte Spieler. Die Zielsetzung bleibt dennoch klar: „Wir fahren nach Novesia, um etwas Zählbares mitzunehmen.“

So oder so ist alles angerichtet für ein Duell, das den Aufstiegskampf der Kreisliga A entscheidend prägen könnte. Ob anschließend schon eine oder gar beide Mannschaften zusammen feiern können, bleibt abzuwarten.