Aufstiegsfrage geklärt! SaGa und Elstorf steigen in die Kreisliga auf

Im letzten Jahr hat der MTV Hanstedt davon profitiert, dass nur zwei Mannschaften aus der 1. Kreisklasse abgestiegen sind - warum sollte das nicht auch in dieser Saison klappen? Zumindest probiert der MTV sich noch am FC Este 2012 II vorbeizuschieben. Den Hanstedtern gelang allerdings nur der zwischenzeitlich Ausgleich durch Hendrik Hellmig (48.), für JesBe traf Adel Hackovic (18., 83.) entscheidend doppelt.

Am Ende wäre die SG Salzhausen-Garlstorf selbst bei einer Niederlage aufgestiegen, mit dem Dreier behält der Ligaprimus aber auch beste Aussichten auf die Meisterschaft. Kurz nach der Pause erzielte Ibrahim Diallo den Führungstreffer (51.), zwischenzeitlich musste Torhüter Marcel Petersen einen Strafstoß parieren. In der Nachspielzeit leitete Tim-Niclas Möller wiederum mit einem verwandelten Elfmeter die Feierlichkeiten ein (90.+2).

Der TVV Neu Wulmstorf bog in einem hitzigen Derby auf die Siegerstraße ab: Aaron Bröer übernahm die Verantwortung vom Punkt und brachte die Roten Teufel in Führung (55.). In der Schlussphase kamen die Moisburger zum Ausgleich durch Ferenc Statz (81.). Der Jubel wehrte aber nicht lange, sodass Daniel Kostjuk für den TVV den Derbysieg sicherte (86.). In der Nachspielzeit sahen Estes Janek Janke und Mika Bostelmann noch die Rote Karte (90.+4). Der FCE ist damit sportlich abgestiegen, möchte aber den drittletzten Platz verteidigen um bei eventuellen Konstellationen trotzdem die Klasse zu halten.

TVV-Cheftrainer Nihat Sagir: " In einem emotional aufgeladenen Derby sicherten wir uns am Freitagabend vor einer Super Kulisse einen hart erkämpften 2:1-Heimsieg gegen Este – und machen damit den Klassenerhalt perfekt. Vor einer tollen Kulisse im heimischen Bassental (Freitagabendspiele haben schon ihren besonderen Reiz) entwickelte sich von Beginn an ein intensives Spiel mit zahlreichen Zweikämpfen und hohem Tempo, so wie es sich für ein Derby gehört. Wir haben in der ersten Halbzeit das Spiel und den Gegner dominiert. Hätten locker führen müssen. In der Schlussphase wurde es dann hitzig. Trotz der Roten Karten blieb das Spiel bis zur letzten Sekunde spannend. Besonders hervorzuheben ist Torwart Pierre, der kurzfristig aus der Altherren-Mannschaft eingesprungen war und unserem Spiel eine gewisse Sicherheit gab. Das war ein Derby, wie man es sich wünscht – voller Leidenschaft, Kampf und Einsatz. Der Sieg geht vollkommen in Ordnung und hätte viel höher ausfallen müssen. Ich bin stolz auf meine Jungs. Jeder hat heute alles rausgehauen. Dieser Sieg gehört dem ganzen Verein."