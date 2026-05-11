Aufstiegsfrage geklärt - Meisterfrage noch nicht

Später Jubel beim SSV Weilerswist nach dem Last-Minute-Sieg in Sötenich – Foto: Marian Stanienda

Die ersten Entscheidungen sind gefallen und die sind für den Fußballkreis Euskirchen sehr erfreulich. Der TuS Chlodwig Zülpich II und die SG Dahlem-Schmidtheim stehen seit dem Sonntag als Aufsteiger in die Bezirksliga fest. Beide Mannschaften können nicht mehr über die Quotientenregelung eingeholt werden. Wer am Ende Meister wird entscheidet sich in den kommenden Wochen. Die besseren Karten hat Zülpich II, die nach dem 4:1 Erfolg über die Sportfreunde DHO, weiterhin zwei Punkte Vorsprung haben. Dahlem-Schmidtheim überzeugte beim 7:2 über Golbach ebenfalls und wird weiterhin auf den Kreismeistertitel schielen. Am anderen Ende der Tabelle ist die Lage weiterhin für vier Mannschaften prekär. Schlusslicht ist weiterhin Lommersum nach dem 4:6 gegen Nierfeld. Die Aussichten vom TuS Vernich haben sich nach dem 0:8 in Mechernich ebenfalls nicht verbessert. Und der SV Schöneseiffen tritt ebenfalls auf der Stelle. Bei der SG Flamersheim/Kirchheim reichte eine 3:0 Führung nicht zu einem Sieg. Am Ende hieß es 3:3. Weilerswist festigte seinen dritten Platz im direkten Duell mit Sötenich und besiegte die Grün-Weißen mit 2:1. Außerdem trennten sich Frauenberg und Schönau 1:1 Unentschieden.

SG Dahlem-Schmidtheim – SSV Golbach 1928 7:2

SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Sebastian Etten (83. Luca Caputo), Leon Merget (74. Fabian Klimpel), Timo Wassong (83. Roman Wawer), Dino Halilic, Niklas Hahn, Christopher Haep (83. Antonio Schnichels), Johann Jentges (59. Leon Ingenhaag), Silvio Ferjani, Alexander Haep, Dominik Vilz - Trainer: Christian Hammes

SSV Golbach 1928: Stephan Pessara, Markus Müller (43. Lucas Drehsen), Lukas Malsbenden (43. Laurin Peters), Marius Kremp, Finn Harnisch, Kai Müller, Maurice Gölden, Sebastian Mertz, Peter Niklewitz, Max Hofmann, Jean-Claude Kamano - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann

Schiedsrichter: Ismail Gündogan - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Niklas Hahn (32.), 2:0 Dominik Vilz (38.), 3:0 Sebastian Etten (50.), 4:0 Dominik Vilz (54.), 4:1 Max Hofmann (58. Foulelfmeter), 5:1 Christopher Haep (62.), 6:1 Dino Halilic (71. Foulelfmeter), 6:2 Max Hofmann (75.), 7:2 Dominik Vilz (87.)



SV Sötenich 1919 – SSV Weilerswist 1924 1:2

SV Sötenich 1919: Aaron Zander, Lukas Hanf, Simon Weishaupt, Lars Knebel, Marvin Neumann (74. Tim Jäckel), Simon Züll, Ben Winter, Jonah Weishaupt, Dennis Jäckel, Jens Knebel, Luis Metternich (69. Max Lang) - Trainer: Markus Sabel

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Max Becker, Robin Maximilian Berk (62. Stefan Silva-Santos), Sven Stanienda, Bastian Schmitz (68. Björn Büscher), Maxim Zajcev, Dennis Besirovic, Firat Bagkan (68. Felix Kortholt), Arda-Allen Zeyfiyanoglu, Mike Nandzik (78. Daouda Coulibaly) - Trainer: Frederik Ziburske

Schiedsrichter: Andreas Kurth - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Marvin Neumann (27.), 1:1 Dennis Besirovic (32.), 1:2 Felix Kortholt (90.+1)





TuS Mechernich 1897 – TuS Vernich 1927 8:0TuS Mechernich 1897: Maximilian Mies, Cedric Noah Kratz, Tim Lambertz, André Beaujean, Sven Lepartz (73. Robin Ron Schmitz), Tim de Jong, Franz Evertz, Jonas Hohn, Kevin Mießeler (68. Kai Richardt), Tom Lengersdorf, Dominik Linden - Co-Trainer: Mirco MertensTuS Vernich 1927: Yannik Wall, Maxim Klinov, Max Wasserschaff, Paul Merkler, Fiete Schwarz (58. Stefan Wolter), Simon Ratmann, Marten Pleger, Benjamin Levin Duwe, Elias Platz (46. Joe Kajba), Luc Kajba, Maurice Platz - Trainer: Georg WallSchiedsrichter: Arne Lichtenhagen - Zuschauer: 60Tore: 1:0 Tim de Jong (17.), 2:0 Tom Lengersdorf (27.), 3:0 Jonas Hohn (28.), 4:0 Dominik Linden (45.+3), 5:0 Dominik Linden (46.), 6:0 Dominik Linden (54.), 7:0 Tim Lambertz (63.), 8:0 Tom Lengersdorf (86.)SG Flamersheim / Kirchheim – SV Schöneseiffen 1950 3:3SG Flamersheim / Kirchheim: Maarten Schmitz, Lorenz Schlüpen, Jan Osten, Sven Förster, Tom Heine (46. Michael Euskirchen), Henning Doppelfeld (75. Max Schurig), Lukas Mager, Timo Jäntgen (85. Maximilian Carstensen), Paul Doppelfeld, Kasimir Johannes Reutershan (92. Marco Schmitz), Leon Trichkovski - Trainer: Marco MarkwaldSV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Tobias Heinen (64. Felix Zimmer), Niklas Kirch, Nils Fink, Felix Jenniches, Dominik Dreßen, Max Jöbges, Tom Albrecht, Dennis Fischer (93. Jannis Krömer), Maurice Niedermeier (92. Daniel Schmidt), Timo Bornewasser - Trainer: Heiko Zimmer - Co-Trainer: Alex KlinkhammerSchiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 75Tore: 0:1 Maurice Niedermeier (4.), 0:2 Maurice Niedermeier (41.), 0:3 Timo Bornewasser (42.), 1:3 Paul Doppelfeld (57.), 2:3 Leon Trichkovski (62.), 3:3 Max Schurig (90.+9)SV Frauenberg – TSV Schönau 1:1SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Yannik Hergarten, Pascal Schröder, Jan-Paul Pietrzyk (87. Xavier Pickartz), Wesley Schleicher, Denis Moruz, Tom Bauer, Julian Crombach (46. Leon Vohsen), Marcel Motz, Jan Tornow, Sebastian Kaiser (22. Ben Huthmacher) - Trainer: Marcel TimmTSV Schönau: Thomas Duell, Alexander Latz, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Norman Loepke, Lukas Wollenweber, Benedikt Vögtel (45. Norbu Naktsang), Yannick Merget (60. Luis Breuer), David Nolte, Florian Metzen (77. Maurice Marian), Tim Breuer - Trainer: Gerrit UeckertSchiedsrichter: Özden Altunöz (Euskirchen) - Zuschauer: 65Tore: 1:0 Tom Bauer (66.), 1:1 Tim Breuer (90.+2)Rot: Lukas Wollenweber (45./TSV Schönau/Foulspiel)Besondere Vorkommnisse: Denis Moruz (SV Frauenberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Thomas Duell (66.).SSV Eintracht Lommersum 1920 – SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 4:6SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Niklas Schwarzenbacher, Joshua Schramm (69. Lukas Goetz), Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Jan-Niklas Runkel, Elias May, Marvin Radermacher, Lars Mechernich, Marcel Ebel - Trainer: Timo BongSV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Luca Bläser, Thomas Nonnen (91. Henning Grzonka), Felix Klinkhammer, Patrick Pohl, Jonas Küpper, Julian Schlag (73. Niclas Hampel), Mory Kaba (91. David Küpper), Nils Hahn, Marlon Vogt (75. Torben Hörnchen) - Trainer: Dirk ScheerSchiedsrichter: Fabian Wolffs - Zuschauer: 50Tore: 1:0 Joshua Schramm (6.), 1:1 Mory Kaba (26.), 2:1 Marcel Ebel (47.), 2:2 Mory Kaba (51.), 2:3 Patrick Pohl (55.), 3:3 Marcel Ebel (56.), 3:4 Nils Hahn (63.), 3:5 Jonas Küpper (85.), 4:5 Marcel Ebel (89.), 4:6 Torben Hörnchen (90.)

Er trifft und trifft und trifft. Golbachs Max Hofmann unterlag zwar mit seinem Team in Dahlem-Schmidtheim mit 2:7, doch die beiden Treffer gehen auf sein Konto. Hofmann hat in den letzten sieben Spielen immer getroffen und dabei mittlerweile 17 Tore erzielt. Mit den neun Toren davor steht er nun bei 26 Saisontreffern. Sein ärgster Verfolger Tim Breuer (Schönau) lässt sich aber noch nicht abschütteln. Breuer erzielte in Frauenberg sein 24. Saisontor. Und auch der Dritte im Bunde des Führungstrios schaffte einen weiteren Treffer. Paul Doppelfeld (SG FlaKi) steht jetzt bei 19 Saisontoren. Den größten Sprung nach vorne macht Dominik Vilz (Dahlem-Schmidtheim). Drei Tore erzielte der 21-Jährige Angreifer gegen Golbach, womit er jetzt bei 18 Ligatoren steht. Nicht unerwähnt sein sollten die beiden Dreierpacks von Marcel Ebel (Lommersum) und Dominik Linden (Mechernich) an diesem Spieltag.

Das Ranking der besten Torschützen

1. Max Hofmann (SSV Golbach): 26

2. Tim Breuer (TSV Schönau): 24

3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 19

5. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 18

4. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 16

5. Maurice Platz (TuS Vernich): 15

5. Jens Knebel (SV Sötenich): 15

8. Martin Schmitz (SV Sötenich): 14

9. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 14

9. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 14

9. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 13

9. Jakob Fischer (TuS Zülpich II): 13

9. Silvio Ferjani (SG Dahlem-Schmidtheim): 13





Mechernichs Maximilian Mies hielt gegen Vernich seinen Kasten sauber und verbuchte damit einen weiteren Punkt im Saisonranking. Damit schließt der 27-Jährige zu Platz zwei auf und hat nach seinem dritten Saisonspiel ohne Gegentor gute Chancen auf das Treppchen. Dieses wird zum Saisonende hin ganz oben auf der Eins von Dahlem-Schmidtheims Yannick Schmitz belegt sein, denn ihn kann in den verbleibenden Spielen niemand mehr einholen. Für Schmitz ist diese inoffizielle Auszeichnung bereits die Zweite, denn bereits in der Spielzeit 2023/2024 war er der beste Keeper der Liga und schaffte damals neun Partien ohne Gegentor.

Das Ranking um die Weiße Weste:

1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 7

2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3

2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3

2. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 3

5. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2

5. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2

5. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2

5. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2

5. Aaron Zander (SV Sötenich): 2

10. Robin Metternich (TuS Chlodwig Zülpich II): 1

10. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1

10. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1

10. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1

10. Thomas Duell (TSV Schönau): 1

10. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 1

10. Paul Frings (SSV Weilerswist): 1

*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.