Aufstiegsfrage geklärt - Meisterfrage noch nicht

Die ersten Entscheidungen sind gefallen und die sind für den Fußballkreis Euskirchen sehr erfreulich. Der TuS Chlodwig Zülpich II und die SG Dahlem-Schmidtheim stehen seit dem Sonntag als Aufsteiger in die Bezirksliga fest. Beide Mannschaften können nicht mehr über die Quotientenregelung eingeholt werden. Wer am Ende Meister wird entscheidet sich in den kommenden Wochen. Die besseren Karten hat Zülpich II, die nach dem 4:1 Erfolg über die Sportfreunde DHO, weiterhin zwei Punkte Vorsprung haben. Dahlem-Schmidtheim überzeugte beim 7:2 über Golbach ebenfalls und wird weiterhin auf den Kreismeistertitel schielen. Am anderen Ende der Tabelle ist die Lage weiterhin für vier Mannschaften prekär. Schlusslicht ist weiterhin Lommersum nach dem 4:6 gegen Nierfeld. Die Aussichten vom TuS Vernich haben sich nach dem 0:8 in Mechernich ebenfalls nicht verbessert. Und der SV Schöneseiffen tritt ebenfalls auf der Stelle. Bei der SG Flamersheim/Kirchheim reichte eine 3:0 Führung nicht zu einem Sieg. Am Ende hieß es 3:3. Weilerswist festigte seinen dritten Platz im direkten Duell mit Sötenich und besiegte die Grün-Weißen mit 2:1. Außerdem trennten sich Frauenberg und Schönau 1:1 Unentschieden.
Das sind die Spieltagsfakten mit 43 Toren:
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 4:1
TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Maximilian Pütz, Dave Dahlmann (62. Leon Seeberger), Robin Ritz, Milian Mäurer (56. Lukas Fischer), Jakob Raudszus (80. Nico Jensen), Jakob Fischer, Lukas Bungart, Daniel Esser, Fabian Schmitz, Tamino Mäurer (73. Sebastian Zaun), Marcel Blum (73. Sebastian Esser) - Trainer: Marc Altendorf - Co-Trainer: Abdulah Turan
Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Floridon Patusha, Eren Catak (65. Sefer Hoxhaj), Dominik Wesling, Niklas Wesling, Aziz Neziri, Wael Hassan, Adrian Hajdini, Paul Alberty (46. Fernando Da Silva), Vladyslav Shukhovtsev, Youssef Khabbaz - Trainer: René Urbach - Co-Trainer: Mathias Vaupel
Schiedsrichter: Marco Piselli (Köln) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Tamino Mäurer (40.), 2:0 Tamino Mäurer (48.), 3:0 Lukas Fischer (60.), 4:0 Sebastian Zaun (76.), 4:1 Vladyslav Shukhovtsev (84.)
Er trifft und trifft und trifft. Golbachs Max Hofmann unterlag zwar mit seinem Team in Dahlem-Schmidtheim mit 2:7, doch die beiden Treffer gehen auf sein Konto. Hofmann hat in den letzten sieben Spielen immer getroffen und dabei mittlerweile 17 Tore erzielt. Mit den neun Toren davor steht er nun bei 26 Saisontreffern. Sein ärgster Verfolger Tim Breuer (Schönau) lässt sich aber noch nicht abschütteln. Breuer erzielte in Frauenberg sein 24. Saisontor. Und auch der Dritte im Bunde des Führungstrios schaffte einen weiteren Treffer. Paul Doppelfeld (SG FlaKi) steht jetzt bei 19 Saisontoren. Den größten Sprung nach vorne macht Dominik Vilz (Dahlem-Schmidtheim). Drei Tore erzielte der 21-Jährige Angreifer gegen Golbach, womit er jetzt bei 18 Ligatoren steht. Nicht unerwähnt sein sollten die beiden Dreierpacks von Marcel Ebel (Lommersum) und Dominik Linden (Mechernich) an diesem Spieltag.
Das Ranking der besten Torschützen
1. Max Hofmann (SSV Golbach): 26
2. Tim Breuer (TSV Schönau): 24
3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 19
5. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 18
4. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 16
5. Maurice Platz (TuS Vernich): 15
5. Jens Knebel (SV Sötenich): 15
8. Martin Schmitz (SV Sötenich): 14
9. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 14
9. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 14
9. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 13
9. Jakob Fischer (TuS Zülpich II): 13
9. Silvio Ferjani (SG Dahlem-Schmidtheim): 13
Mechernichs Maximilian Mies hielt gegen Vernich seinen Kasten sauber und verbuchte damit einen weiteren Punkt im Saisonranking. Damit schließt der 27-Jährige zu Platz zwei auf und hat nach seinem dritten Saisonspiel ohne Gegentor gute Chancen auf das Treppchen. Dieses wird zum Saisonende hin ganz oben auf der Eins von Dahlem-Schmidtheims Yannick Schmitz belegt sein, denn ihn kann in den verbleibenden Spielen niemand mehr einholen. Für Schmitz ist diese inoffizielle Auszeichnung bereits die Zweite, denn bereits in der Spielzeit 2023/2024 war er der beste Keeper der Liga und schaffte damals neun Partien ohne Gegentor.
Das Ranking um die Weiße Weste:
1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 7
2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3
2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3
2. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 3
5. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2
5. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2
5. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2
5. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2
5. Aaron Zander (SV Sötenich): 2
10. Robin Metternich (TuS Chlodwig Zülpich II): 1
10. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1
10. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1
10. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1
10. Thomas Duell (TSV Schönau): 1
10. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 1
10. Paul Frings (SSV Weilerswist): 1
*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.