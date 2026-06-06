Aufstiegsfieber in der Westeifel

Grenzland-Spielertrainer Manuel Mombach, das gesamte Team und das komplette Umfeld in der Westeifel freuen sich immens auf den Saison-Höhepunkt. „Stimmungstechnisch ist das super, alle sind sehr gespannt auf das Spiel. 700 Zuschauer in Dörbach sprechen für sich. Man merkt auch bei uns, dass das Zuschauerinteresse und die Begeisterung groß sind. Für solche Spiele spielt man Fußball.“ Laut Mombach werden einige Hundert Besucher in Üttfeld erwartet. „Wir können gänzlich ohne Druck, dafür aber mit unseren enthusiastischen Zuschauern im Rücken aufspielen und wollen eine gute Partie hinlegen.“ Es gelte die Prämisse, die Nervosität früh abzulegen, das Spiel zu kontrollieren und die fußballerischen Qualitäten auf den Platz zu bringen. „Von den Dörbachern habe ich mir vor Ort ein Bild machen können. Das ist eine homogene Truppe mit guten Einzelspielern, die über Tempo und starke Umschaltbewegungen kommen. Fakt ist, dass Dörbach mit dem Rücken zur Wand steht“, so Mombach.