Aufstiegsfieber in der Westeifel

Am heutigen Samstag (Anstoß auf dem bestens präparierten Rasenplatz in Üttfeld ist um 17 Uhr) greift A8-Vizemeister SG Grenzland-Winterspelt ins Geschehen ein. Gegner ist der SV Dörbach, der im ersten Spiel dem SV Trier-Irsch 0:1 unterlag. „Wir stehen unter Zugzwang und müssen in Üttfeld zwingend gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Doch die Welt geht nicht unter, wenn wir es nicht schaffen. Dann gibt es in der nächsten Saison einen neuen Anlauf“, schätzt Dörbachs Trainer Steven Klaas die Situation realistisch ein.