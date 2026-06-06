 2026-06-03T09:07:03.210Z

Relegation

Aufstiegsfieber in der Westeifel

So rüstet sich die SG Grenzland-Winterspelt für das erste Relegationsspiel gegen den SV Dörbach

von Lutz Schinköth · Heute, 12:46 Uhr · 0 Leser
Hofft auf ein gutes Ergebnis vor großer Kulisse: SG-Trainer Manuel Mombach.
Hofft auf ein gutes Ergebnis vor großer Kulisse: SG-Trainer Manuel Mombach. – Foto: FuPa/Verein

Verlinkte Inhalte

Bezi-Relegation
SG Grenzland
SV Dörbach

Am heutigen Samstag (Anstoß auf dem bestens präparierten Rasenplatz in Üttfeld ist um 17 Uhr) greift A8-Vizemeister SG Grenzland-Winterspelt ins Geschehen ein. Gegner ist der SV Dörbach, der im ersten Spiel dem SV Trier-Irsch 0:1 unterlag. „Wir stehen unter Zugzwang und müssen in Üttfeld zwingend gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Doch die Welt geht nicht unter, wenn wir es nicht schaffen. Dann gibt es in der nächsten Saison einen neuen Anlauf“, schätzt Dörbachs Trainer Steven Klaas die Situation realistisch ein.

Grenzland-Spielertrainer Manuel Mombach, das gesamte Team und das komplette Umfeld in der Westeifel freuen sich immens auf den Saison-Höhepunkt. „Stimmungstechnisch ist das super, alle sind sehr gespannt auf das Spiel. 700 Zuschauer in Dörbach sprechen für sich. Man merkt auch bei uns, dass das Zuschauerinteresse und die Begeisterung groß sind. Für solche Spiele spielt man Fußball.“ Laut Mombach werden einige Hundert Besucher in Üttfeld erwartet. „Wir können gänzlich ohne Druck, dafür aber mit unseren enthusiastischen Zuschauern im Rücken aufspielen und wollen eine gute Partie hinlegen.“ Es gelte die Prämisse, die Nervosität früh abzulegen, das Spiel zu kontrollieren und die fußballerischen Qualitäten auf den Platz zu bringen. „Von den Dörbachern habe ich mir vor Ort ein Bild machen können. Das ist eine homogene Truppe mit guten Einzelspielern, die über Tempo und starke Umschaltbewegungen kommen. Fakt ist, dass Dörbach mit dem Rücken zur Wand steht“, so Mombach.