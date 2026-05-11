Aufstiegsfeier vertagt: Eicherscheid muss sich weiter gedulden

Voller Einsatz: Der SC Erkelenz (blaue Trikots) liefert dem Tabellenführer aus Eicherscheid einen intensiven Schlagabtausch. – Foto: Nick Förster

Fußball-Bezirksliga, Staffel vier: Die Germania kassiert in Erkelenz eine 0:2-Niederlage – immerhin gibt es bei der Trainerfrage Planungssicherheit.

Germania Eicherscheid muss sich weiter gedulden. Rechnerisch ist der Aufstieg der ersten Mannschaft in die Fußball-Landesliga noch nicht besiegelt. Das Team von Trainer Sandro Bergs kassierte am Freitagabend in der Bezirksliga, Staffel vier, eine 0:2-Niederlage beim SC Erkelenz.

Konzen leistet Schützenhilfe

Der Tabellenzweite Kohlscheider BC konnte aus dem Ausrutscher des Konkurrenten allerdings kein Kapital schlagen. Die Kohlscheider kamen am Sonntagnachmittag beim TV Konzen nicht über ein 2:2 hinaus. Den Ausgleich für die Gäste erzielte Torjäger Jeremy Labas, der zur kommenden Saison zu Ligakonkurrent Germania Hilfarth wechselt, erst in der 89. Minute.

Trotz des aus Eicherscheider Sicht unglücklich verlaufenen Spieltags gab es bei der Germania auch erfreuliche Nachrichten. Der Eifelverein teilte mit, dass Cheftrainer Sandro Bergs dem Club treu bleibt und die Mannschaft auch in der kommenden Saison betreuen wird. Auch Co-Trainer Marco Krass sagte für eine weitere Spielzeit zu.

Für A-Lizenz-Inhaber Bergs wird es damit bereits die sechste Saison als Cheftrainer in Eicherscheid. „Der Verein, vor allem aber die Jungs, sind mir ans Herz gewachsen. Ich möchte sie bei der großen Herausforderung Landesliga begleiten. Ich denke, dass es der Mannschaft hilft, auf Vertrautes zurückgreifen zu können, damit wir auf dieser Basis weiterarbeiten können. Dabei wissen wir aber auch, dass wir noch eine gehörige Portion draufpacken müssen, um im nächsten Jahr in der Landesliga Spaß zu haben“, betont der 36-Jährige.

Es sei „ein starkes Zeichen für Kontinuität, Vertrauen und die gemeinsame Entwicklung unseres Vereins“, teilte der Club darüber hinaus in den sozialen Medien mit. Zudem wird das Umfeld der Mannschaft neu strukturiert: Andreas Breuer übernimmt gemeinsam mit Bodo Klöppel den Posten des Teammanagers. „Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg weitergehen – mit Leidenschaft, Zusammenhalt und echtem Dorfvereins-Charakter“, heißt es in dem Statement weiter.

Kaum zwingende Chancen

Sportlich tat sich Eicherscheid am Freitagabend auf schwierigem Geläuf gegen tief stehende Erkelenzer lange schwer, zu nennenswerten Chancen zu kommen. Erkelenz erzielte mit der ersten Chance per Kopf durch Marcel Nickels das 1:0 (13. Minute). Fünf Minuten später folgte der nächste Schock für das Team von Sandro Bergs: Enrico Kos verwandelte eine Hereingabe von links zum 2:0. Erkelenz verschanzte sich in der Folge immer mehr in der eigenen Hälfte, ein Tor der Gäste, die zusammen mit einem Bus nach Heinsberg gefahren waren, wurde kurz vor der Halbzeitpause wegen Abseits aberkannt.

Nach dem Seitenwechsel war es fast die kompletten 45 Minuten – inklusive sieben Minuten Nachspielzeit – ein Spiel auf ein Tor. Wirklich gefährlich kam Eicherscheid aber weiter nicht vors Tor, auch weil sich die Erkelenzer in jeden Ball geschmissen haben.

Damit ist die Aufstiegsfeier der Germania zunächst vertagt. Für den SC Erkelenz war es dagegen ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf. Die Mannschaft von Trainer Pascal Thora fügte Eicherscheid erst die zweite Saisonniederlage zu und verbesserte sich nach den Ergebnissen vom Sonntag auf Rang neun. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt allerdings nur zwei Punkte.

Die Ergebnisse im Überblick:

SC Erkelenz – Eicherscheid 2:0: 1:0 Nickels (13.), 2:0 Kos (18.) Gelb-Rot: Jansen (90.+6/ Eicherscheid) Bergrath – Richterich 4:0: 1:0 Malu (15.), 2:0 Yilmaz (23.), 3:0 Malu (34.), 4:0 Mankartz (46.) DJK FV Haaren – Kuckum 2:2: 1:0 Szczyrba (18./Foulelfmeter), 1:1 Esposito (28.), 2:1 Szczyrba (45.+2/Foulelfmeter), 2:2 Esposito (76.) Roetgen – Ay-Yildizspor Hückelhoven 3:3: 1:0 Akar (35./Foulelfmeter), 2:0 Mangaya-Twadela (45.+2), 2:1 Raffael (47.), 3:1 Akar (65./Foulelfmeter), 3:2 Ait Mansour (72.), 3:3 Raffael (90.+7) VfR Würselen – Oidtweiler 1:0: 1:0 Demirciler (18.) Germ. Hilfarth – SG Stolberg 1:4: 0:1 Schröder (16.), 1:1 Demming (29.), 1:2 Erol (71.), 1:3 Behr (84.), 1:4 Nazari (90.+6) Konzen – Kohlscheider BC 2:2: 1:0 Zander (18.), 2:0 Dosquet (57.), 2:1 Preuth (84.), 2:2 Labas (89.)

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