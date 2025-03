Aufstiegsfavoriten wackeln: Wolsdorf zerlegt Sportfreunde Troisdorf

Die Sportfreunde kamen beim TSV Wolsdorf nämlich so richtig unter die Räder. Marek Michael Kalkan brachte die Gäste mit seinem ersten Saisontor zwar noch in Führung, danach drehte der Tabellensiebte aber auf. Yusuf Salih Kilicaslan glich aus der Distanz aus, Nicolas Pentazidis legte in der 29. Minute das 2:1 für den TSV nach - der Halbzeitstand. Der junge Pentazidis erhöhte kurz nach der Pause auf 3:1 bevor Yannick Haas in der 90. Minute den Endstand besorgte und aus dem klaren einen Kantersieg machte. Der Rückstand zur Tabellenspitze beträgt für Troisdorf nun fünf Punkte.

Die weiteren Spiele des 17. Spieltags

Punktgleich mit dem Tabellenführer SV Leuscheid ist hingegen der 1. FC Spich II, der sich im Topspiel gegen den SV Bergheim durchsetzte. Das Spitzenspiel entwickelte sich recht schnell zum Spektakel. Fabian Retter brachte Spich per direktem Freistoß früh in Führung, Bergheim glich durch Damian Burski kurz danach aus. Zwei Tore der Gastgeber durch Jannik Scheer und Tobias Rübenbach gaben dem Spiel mit dem 3:1 zur Pause aber eine klare Richtung. Bergheim war im zweiten Spielabschnitt gewillt dranzubleiben: In der 50. Minute verkürzte Luigi Rama auf 2:3. Der zweite Treffer von Rübenbach eine knappe Viertelstunde vor Schluss kam allerdings einer Vorentscheidung gleich, der 3:4-Anschlusstreffer durch Leon Bernards kam in der 88. Minute zu spät. Spich siegt im Spitzenspiel und steht mit 40 Punkten geteilt an der Spitze, der SVB bleibt Dritter mit 37 Zählern.