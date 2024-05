Aufstiegsentscheidung am Abend? TV Voerde empfängt Dingden II

Nachdem Blau-Weiß Dingden II bereits als Bezirksliga-Aufsteiger feststeht, gilt es in der Kreisliga A Rees-Bocholt, die zweite Mannschaft zu finden, die in der kommenden Saison eine Liga höher antreten darf. Die besten Chancen darauf hat der TV Voerde, dem noch zwei Punkte fehlt. Geholt werden sollen die am Abend, wenn Dingden II an der Rönskenstraße gastiert. Alle Partien des Spieltags gibt es nachfolgend im Überblick.