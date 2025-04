Aufstiegsdusche Mitte April - Kirchseoon II ist Meister der B-Klasse

Der 7:1-Erfolg in Höhenkirchen war ein besonderer. Nicht, weil er der bereits 18. für die Kirchseeoner Zweite war. Die Elf von Matthias Mählen schaffte es damit, bereits am 13. April mit 55 Punkten als Aufsteiger festzustehen. Was den Coach Anleihen bei FC Bayerns Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß nehmen ließ: „Wenn das so weitergeht, hat er einst gesagt, dann sind wir vor Ostern Meister.“ Bayern hat’s nicht geschafft, aber der ATSV II – wenn auch nur in der B-Klasse 6 (München).

Mählens Meisterstrategie? „Da gibt es keine. Wir wollen nur jedes Spiel gewinnen.“ Was bislang in 18 von 19 Partien gelang. Dank einer „fitten Mannschaft“, einem Trainer, der „jede Menge Spaß hat“, einer „starken Offensive“, einer „Betonabwehr“ und einem Torwarttrainer Paul Ottinger, der großen Anteil am Erfolg habe.

Dass die Zweite des ATSV künftig eine Liga höher spielt, liege auch an der Ausgeglichenheit der B-Klasse 6, so Mählen. „Die Konkurrenz hat sich laufend gegenseitig die Punkte weggenommen.“ Den Kirchseeonern war’s egal. Sie feierten am Sonntag ihren sportlichen Erfolg „sehr ausgiebig“, wie der Coach verriet, in der Estrella Burger Bar. Deren Wirt hatte erst kürzlich neue Trikots gestiftet, die erstmals in Höhenkirchen zum Einsatz kamen – und mit einer Aufstiegsdusche eingeweiht wurden.