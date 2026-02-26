Aufstiegsdruck verspürt der SC Olympia Lorsch (noch) keinen Wintercheck: In der Kreisoberliga Bergstraße hat Olympia Lorsch auch unter dem neuen Trainer Ambitionen. Wie Teammanager Bekir Ilhan die Lage in Liga und Verein sieht. von net/ü · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Lars Palkovitsch (links) geht wieder auf Torejagd für den SC Olympia Lorsch in der Fußball-Kreisoberliga. – Foto: Thorsten Gutschalk (Archiv)

Lorsch. Der SC Olympia Lorsch nimmt in der Kreisoberliga den Spielbetrieb nach der Winterpause mit einem neuen Trainer auf und hat sich einiges vorgenommen. Dylan Weijten soll die erfolgreiche Arbeit von Marius Döll, der sein Amt aus privaten Gründen niedergelegt hat, fortführen. Der Ligadritte will sich mindestens noch auf den zweiten Tabellenplatz vorarbeiten.



Anspruch und Wirklichkeit: Die Lorscher sind nach der Aufstiegs-Relegationsteilnahme ambitioniert und mit einem personell verstärkten Kader in die Runde gestartet. Es dauerte aber, bis sich die Mannschaft gefunden hatte, dazu gab es die studienbedingten Ausfälle von Torjäger Lars Palkovitsch und Ivan Pavlic. Vier Siege in Folge vor der Winterpause haben dafür gesorgt, dass der Sportclub auf dem dritten Tabellenplatz überwinterte. Er hat aber ein Spiel weniger ausgetragen als der Zweite Eintracht Bürstadt, und den würde Lorsch im Falle eines Sieges überholen. Was war gut? Trotz des Auslandssemesters von Palkovitsch zählen die Lorscher zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga. Nun ist der Mittelstürmer wieder zurück, was für noch mehr Torgefahr sorgen dürfte. Auch ist es gelungen, den unter Marius Döll eingeleiteten Umbruch fortzusetzen und dabei attraktiven Fußball zu spielen. „Wir konnten unseren Weg, auf junge Spieler aus der Region zu setzen und diese weiter zu entwickeln, fortführen. Das Ganze geschieht in einer offensiven Spielausrichtung, bei der auch die Fußballfans auf ihre Kosten kommen. Das war unser Hauptziel, und damit sind wir sehr zufrieden“, sagt Teammanager Bekir Ilhan.

Was geht besser? Bekir Ilhan weiß um den Schwachpunkt seines Teams: „Wir haben gegen die unmittelbaren Konkurrenten aus dem oberen Tabellendrittel zu wenig Punkte geholt. Die fehlen uns jetzt und sind am Ende auch dafür verantwortlich, dass wir nicht noch besser dastehen.“ Die Neuen überzeugen beim SC Olympia Lorsch Wie haben die Zugänge eingeschlagen? Die zahlreichen Neuen haben die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt. Sergej Pineker ist der erhoffte Stabilisator der Defensive, die Lucchese-Brüder Gianluca und Vincenzo haben das Offensivspiel belebt, Hasan Ali Serdar und Igor Grosu sorgten für Torgefahr; Max Hohnhäuser, Mika Kunert, Elias Söder oder Noel Brinkmann brachten jugendlichen Elan und frischen Wind mit. „Es ist kein einziger Spieler dabei, der nicht die erhoffte Verstärkung war.“, lobt Bekir Ilhan.