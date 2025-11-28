Aufstiegsdramatik pur: Unterkochen will den Sieg gegen Dorfmerkingen

---



Heldenfingen/Heuchlingen (Platz 13) steht nach dem 3:1-Sieg gegen den TV Neuler voller Selbstvertrauen da und will nun gegen den Tabellennachbarn aus Hofherrnweiler-Unterrombach II (Platz 12) nachlegen. Beide Teams trennt nur ein Punkt, und gerade in der Offensive ruhen große Hoffnungen auf Spielern wie bei den Gastgebern und auf den Torjägern der Gäste. Für beide Mannschaften geht es darum, sich vom Tabellenkeller zu lösen und vielleicht schon vor der Winterpause den Turnaround zu schaffen. Emotion, Einsatz und Nervosität – alles ist drin, weil für beide ein Sieg mehr bedeutet als nur drei Punkte.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr TSV Böbingen Böbingen FC Durlangen Durlangen 14:30 PUSH



Der TSV Böbingen (Platz 10) kommt zwar vom 1:1 gegen den SSV Aalen, wartet aber weiterhin auf den nächsten Befreiungsschlag, während der FC Durlangen (Platz 11) nach dem 2:2 bei Spitzenreiter Dorfmerkingen mit breiter Brust anreist. Beide Teams stehen bei 18 Punkten, und dieses Duell ist ein echtes Wegweiser-Spiel zwischen Mittelfeld und Abstiegskampf. Die Tagesform, das Selbstvertrauen und die Nerven dürften entscheiden, wer sich im sicheren Tabellenbereich einordnet. Die Böbinger Aufsteiger wollen heimische Stärke zeigen, Durlangen will seine Rolle als unbequemer Gegner bestätigen.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr Sportfreunde Lorch SF Lorch TSG Nattheim Nattheim 14:30 live PUSH



Die Sportfreunde Lorch (Platz 16) haben beim 1:1 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen neuen Mut geschöpft, doch mit der TSG Nattheim kommt nun der Tabellenvierte, der beim 1:3 in Schwabsberg-Buch Federn lassen musste. Nattheim will wieder zurück in die Spur und darf sich gegen den Vorletzten keinen Ausrutscher erlauben. Lorch hingegen braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die Abstiegsränge wiederherzustellen und sich für einen langen Überlebenskampf zu rüsten. Es ist ein Spiel zwischen Hoffnung, Anspruch und der Realität einer Tabelle, die schon jetzt für beide Richtungen viel aussagt.



In Bargau treffen zwei Mannschaften mit entgegengesetzten Trends aufeinander: Germania Bargau (Platz 8) möchte nach dem abgesagten Spiel gegen Schnaitheim sofort wieder Rhythmus finden, während der TV Neuler (Platz 14) nach dem 1:3 in Heldenfingen weiter im Abstiegskampf feststeckt. Bargau gehört zum breiten Verfolgerfeld, Neuler kämpft um Stabilität und sucht ein Statement-Spiel. Die Gastgeber wollen ihre defensive Stärke ausspielen, die Gäste müssen Antworten finden, wenn sie nicht noch tiefer rutschen wollen. Eine richtungsweisende Partie mit Blick auf das hintere Drittel der Tabelle.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr SG Bettringen Bettringen SSV Aalen SSV Aalen 14:30 live PUSH



Zwischen der SG Bettringen (Platz 5) und dem SSV Aalen (Platz 6) steht ein echtes Spitzenspiel des erweiterten Verfolgerfeldes an, beide Vereine trennen gerade einmal ein Punkt. Bettringen kam spielfrei aus dem vergangenen Wochenende, während Aalen torreich mit einem 1:1 in Böbingen unterwegs war und sich als unangenehmer Aufsteiger etabliert hat. Wer hier gewinnt, bleibt oben dran und darf weiter auf den Relegationsplatz schielen. Ein Duell auf Augenhöhe, geprägt von Erfahrung, mutigem Offensivspiel und der Lust, oben mitzumischen.



Der TSV Hüttlingen (Platz 7) will nach seinem spielfreien Wochenende wieder angreifen und sich fester im oberen Mittelfeld etablieren. Die SGM Tannhausen/Stödtlen (Platz 15) hingegen kämpft weiter verzweifelt um Punkte und kam zuletzt beim 1:1 in Lorch zumindest zu einem Achtungserfolg. Für Hüttlingen ist es eine Pflichtaufgabe mit Tücken, für Tannhausen/Stödtlen möglicherweise ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf. Es ist das Duell zwischen Sicherheit und Überlebenskampf in einer Tabelle, die besonders in diesen Bereichen sehr eng ist.



Das absolute Gipfeltreffen: Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen II (36 Punkte) empfängt den ärgsten Verfolger FV 08 Unterkochen (28 Punkte). Dorfmerkingen II zeigte zuletzt Nerven beim 2:2 gegen Durlangen, während Unterkochen souverän mit einem 3:0 gegen Hofherrnweiler II auftrat. Für die Gastgeber geht es um die Festigung der Spitzenposition, für die Gäste um die letzte Chance, den Titelkampf noch einmal spannend zu machen. Mehr Dramatik, mehr Bedeutung und mehr Blick auf die Tabelle geht kaum in dieser Liga.

