Aufstiegsdrama: U19 der SG Unterrath fehlt noch ein Punkt

Gegner aus Essen unter Druck gesetzt

Somit war klar, dass Essen wenige Stunden später beim VfL Rhede gewinnen muss, um am letzten Vorrundenspieltag überhaupt noch eine Chance zu haben, die SGU im direkten Aufeinandertreffen einzuholen. Auf dem Naturrasenplatz in Rhede entwickelte sich dann eine Partie, die so kaum jemand erwartete. Denn nicht etwa der ETB, sondern der gastgebende Tabellenvorletzte gab den Ton an und lag nach gut einer halben Stunde bereits mit 3:0 in Führung. Die Entscheidung im Aufstiegsrennen? Wohl nicht. Denn aufgrund der einsetzenden Glätte brach der Unparteiische die Begegnung zur Pause ab.

Wie es nun weitergeht, bleibt abzuwarten, wobei Niklas Leven den Ausgang zu kennen glaubt. „Wenn ich richtig informiert bin, dann wird das Spiel bei 0:0 neu angesetzt“, sagt der Unterrather Trainer, der sich daher nun voll auf den kommenden Sonntag und den Showdown im Essen zum Abschluss der Hinrunde konzentriert. „Wir müssen uns selbst helfen und haben es ja selbst in der Hand. Wir werden in Essen in jedem Fall alles reinschmeißen“, verspricht der 33-Jährige. Für SG-Coach wäre der Aufstieg auf jeden Fall verdient

In den Augen des Coaches hätte die Mannschaft den Aufstieg in jedem Fall redlich verdient. „Wir stehen nach zwölf Spielen bei zehn Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage. Wir stellen den besten Sturm und haben die beste Abwehr. Ich denke, dass kann sich für die SG Unterrath mehr als sehen lassen“, zählt der Erfolgscoach auf. Auch gegen den SC St. Tönis zeigte die SGU, dass sie in der Niederrheinliga eine Klasse für sich ist. Gegen die defensivstarken Gäste gab der Tabellenführer zwar zwischenzeitlich die von Max Schäfer per Traumtor (19.) erzielte Führung aus der Hand (76.).

Doch die Antwort der dominanten Platzherren ließ nicht lange auf sich warten. Abwehrchef Hassan Hasso (80.) und Torjäger Farid Omarou (87.) machten den verdienten Sieg perfekt. In Essen reicht Unterrath somit am kommenden Wochenende schon ein Unentschieden, um in Liga B der DFB-Nachwuchsliga aufzusteigen.