Aufstiegsdrama: U19 der SG Unterrath fehlt noch ein Punkt

Egal, wie er ausgeht, über diesen Zweikampf um den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga wird noch lange gesprochen werden. Am frühen Samstagabend sah es zunächst so aus, als könnten die Fußballer der SG Unterrath auf der Couch sitzend den erstmaligen Aufstieg in die höchste deutsche Jugendspielklasse bei den A-Junioren bejubeln. Bereits am Mittag hatte die Elf von Niklas Leven die eigenen Hausaufgaben gemacht und den großen Rivalen ETB Schwarz-Weiss Essen mit einem 3:1-Heimerfolg über den SC St. Tönis unter Zugzwang gesetzt.
Somit war klar, dass Essen wenige Stunden später beim VfL Rhede gewinnen muss, um am letzten Vorrundenspieltag überhaupt noch eine Chance zu haben, die SGU im direkten Aufeinandertreffen einzuholen. Auf dem Naturrasenplatz in Rhede entwickelte sich dann eine Partie, die so kaum jemand erwartete. Denn nicht etwa der ETB, sondern der gastgebende Tabellenvorletzte gab den Ton an und lag nach gut einer halben Stunde bereits mit 3:0 in Führung. Die Entscheidung im Aufstiegsrennen? Wohl nicht. Denn aufgrund der einsetzenden Glätte brach der Unparteiische die Begegnung zur Pause ab.
In den Augen des Coaches hätte die Mannschaft den Aufstieg in jedem Fall redlich verdient. „Wir stehen nach zwölf Spielen bei zehn Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage. Wir stellen den besten Sturm und haben die beste Abwehr. Ich denke, dass kann sich für die SG Unterrath mehr als sehen lassen“, zählt der Erfolgscoach auf. Auch gegen den SC St. Tönis zeigte die SGU, dass sie in der Niederrheinliga eine Klasse für sich ist. Gegen die defensivstarken Gäste gab der Tabellenführer zwar zwischenzeitlich die von Max Schäfer per Traumtor (19.) erzielte Führung aus der Hand (76.).
Doch die Antwort der dominanten Platzherren ließ nicht lange auf sich warten. Abwehrchef Hassan Hasso (80.) und Torjäger Farid Omarou (87.) machten den verdienten Sieg perfekt. In Essen reicht Unterrath somit am kommenden Wochenende schon ein Unentschieden, um in Liga B der DFB-Nachwuchsliga aufzusteigen.