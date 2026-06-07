Aufstiegsdrama in der Landesliga: Scherpenberg sticht Budberg aus

SV Scherpenberg entscheidet dramatisches Saisonfinale für sich. – Foto: Markus Becker

Der SV Scherpenberg hat Vereinsgeschichte geschrieben und steigt erstmals in die Oberliga Niederrhein auf. Der neue Meister der Landesliga Niederrhein, Gruppe 2 gewann am letzten Spieltag mit 5:3 gegen PSV Wesel - doch bis der historische Aufstieg wirklich feststand, musste der Tabellenführer durch eine dramatische Schlussphase. Scherpenberg wusste vor dem Anpfiff, dass gegen Wesel ein Sieg her musste. Parallel machte SV Budberg gegen Viktoria Goch Druck und gewann nach frühem 0:2-Rückstand noch deutlich mit 6:2. Damit war Budberg in der Live-Tabelle lange ganz nah am großen Coup, zeitweise sogar vorne. Für Scherpenberg wurde der eigene Nachmittag deshalb zur Nervenprobe.

Zunächst lief es gut. Ömer Akbel brachte die Mannschaft von Trainer Sven Schützek früh mit 1:0 in Führung (4.), doch Felix Gehrmann glich fast im Gegenzug aus (8.). Nach der Pause wurde es noch komplizierter, weil Max Mahn den PSV sogar mit 2:1 in Führung brachte (51.). Scherpenberg war plötzlich gefordert, während Budberg sein Spiel längst gedreht hatte.

Marcel Kretschmer brachte Scherpenberg mit dem 2:2 zurück (68.), ehe Baha Arslanboga in der 81. Minute das 3:2 erzielte. Doch selbst das war nicht die Entscheidung. In der 87. Minute fiel das 3:3, in diesem Moment wackelte der historische Aufstieg noch einmal gewaltig. Erst in der Nachspielzeit erlöste Scherpenberg sich selbst: Das 4:3 fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit, ehe Gabriel Derikx in der 90.+7 Minute das 5:3 nachlegte und den Aufstieg endgültig absicherte. Im Anschluss kannte der Jubel keine Grenzen.

Budberg dreht 0:2 - und wird doch Zweiter

Für Budberg war es trotz des eigenen Kantersiegs ein bitterer Nachmittag. Die Mannschaft von Trainer Tim Wilke geriet gegen Goch früh in Rückstand, weil Jacob Falkhofen doppelt traf (6., 13.). Sogar ein verschossener Foulelfmeter von Lennart Hahn in der 29. Minute passte zunächst in einen schwierigen Beginn.

Nach der Pause drehte Budberg jedoch gewaltig auf. Moritz Paul verkürzte direkt nach Wiederanpfiff (46.), Fynn Leon Eckhardt glich aus (56.), und Oliver Nowak brachte Budberg nur drei Minuten später mit 3:2 in Führung (59.). Danach wurde es deutlich: Hahn traf doppelt zum 4:2 und 5:2 (74., 79.), Ole Egging stellte auf 6:2 (84.).

Budberg hatte damit seine Aufgabe erfüllt und beendete die Saison wie Scherpenberg mit 70 Punkten. Dennoch steht Scherpenberg in der Tabelle vorne und steigt auf. Für Budberg bleibt nach 22 Siegen, 100 erzielten Toren und einem starken Endspurt nur Rang zwei - in einer Saison, in der es keinen zusätzlichen Aufsteiger über die Relegation gibt.

Ein historischer Aufstieg

Am Ende entschied Scherpenberg das Fernduell auf die denkbar dramatischste Weise für sich. Nach dem späten 3:3 gegen Wesel schien der Aufstieg in der Schlussphase noch einmal zu entgleiten, doch die Treffer in der 90.+3 und 90.+7 Minute machten aus einem Zitternachmittag den größten Tag der Vereinsgeschichte.

Mit 21 Siegen, sieben Remis und nur vier Niederlagen beendet Scherpenberg die Saison auf Platz eins. 98 Tore zeigen die Offensivkraft, 70 Punkte die Konstanz über die gesamte Spielzeit. Dass der Aufstieg ausgerechnet nach einer solchen Schlussphase feststand, passt zu einem letzten Spieltag, der an Dramatik kaum zu überbieten war.

Der SV Scherpenberg steigt erstmals in die Oberliga Niederrhein auf - und wird diesen 5:3-Sieg gegen PSV Wesel wohl noch lange als das Spiel in Erinnerung behalten, in dem der Traum erst wackelte und dann in der Nachspielzeit Wirklichkeit wurde. Besonders bitter: Der PSV Wesel stieg trotz beherztem Auftritt in die Bezirksliga ab.

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