Am Freitagabend musste der TSV Kaldenkirchen im Aufstiegskampf einen herben Rückschlag einstecken. Gegen die abstiegsbedrohte Zweitvertretung des VSF Amern verlor das Team von Trainer Andre Küppers mit 3:2 und verpasste damit die große Chance, den Aufstieg aus eigenen Kräften erreichen zu können. Während Amern mit diesem Dreier Big Points im Abstiegskampf sammelt, dürfte es für Kaldenkirchen nun äußerst schwer werden, den zweiten Aufstiegsplatz noch zu erreichen.

Aufstiegschance schwindet nach Niederlage in Amern

Die Partie begann denkbar ungünstig für den TSV. Bereits in der 15. Minute traf Timo Vollekier zur frühen Führung für Amern, nur elf Minuten später erhöhte Christian Loers auf 2:0. Von Kaldenkirchen war bis hierhin kaum etwas zu sehen. Die Hausherren wirkten wacher, griffiger und zielstrebiger. Auch der Anschlusstreffer durch Steffen Eichler nach Vorarbeit von Lennox Wefers sorgte beim TSV nicht für Sicherheit. Im direkten Gegenzug stellte Jannik Scholz (28.) den 2-Tore-Abstand wieder her.

In der zweiten Hälfte musste Kaldenkirchen alles nach vorne werfen. Trotzdem erarbeitete man sich zu wenige klare Chancen. In der 73. Minute brachte Timo Steuten seine Mannschaft mit einem Kopfballtreffer zum 3:2-Anschluss nochmal ins Spiel. Wiederkam die Vorarbeit von Lennox Wefers. Doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen. Kaldenkirchen lief an, Amern verteidigte mit Leidenschaft und brachte die Führung schließlich über die Zeit.