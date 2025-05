Aufstiegschance im Jubiläumsjahr: SVA Palzing drei Punkte von der Relegation entfernt

Der SVA Palzing muss nur noch Moosinning II schlagen, um in die Aufstiegsrelegation einzuziehen. Die wäre aus einem weiteren Grund eine Herausforderung.

Palzing – Trainer Enes Mehmedovic will keineswegs unglücklich wirken. Doch die Termine der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga – „sie passen eigentlich so gar nicht in unsere Feierlichkeiten“. Mitte Juni steigen die Festivitäten zum 100-jährigen Bestehen des SVA Palzing – und genau in die Zeit der Vorbereitungen und des Partymarathons würden die Partien der beiden Relegationsrunden fallen. „Wenn es am Ende so sein sollte, werden wir das natürlich meistern“, gibt sich Mehmedovic kämpferisch.

Denn an sich wäre es schon eine nette Fügung des Schicksals, würden die Fußballer im Jubeljahr in die Bezirksliga zurückkehren. Der Aufstieg war zu Beginn der Saison schon das Ziel. Wenngleich die Ampertaler seinerzeit darauf gehofft hatten, die Meisterschaft in der Kreisliga zu holen.

Zu wenig Konstanz für die Meisterschaft

Dafür aber waren die Auftritte der Mehmedovic-Elf über die Saison gesehen nicht konstant genug. Zu viele Patzer prägten das Bild – wie etwa die beiden Derby-Heimniederlagen Mitte August gegen Allershausen (1:4) oder Anfang Mai gegen Kirchdorf (1:5). „Was ich der Mannschaft allerdings hoch anrechnen muss, ist, dass sie immer wieder aufgestanden ist“, lobt der Palzinger Coach.

Am letzten Spieltag ist die Rechnung nun denkbar einfach: Der SVA muss gegen den FC Moosinning II (Samstag, 15 Uhr) gewinnen, um mit dem spielfreien FC Finsing nach Punkten gleichzuziehen. Der direkte Vergleich (0:0, 3:1) spräche dann klar für die Palzinger, Platz zwei wäre gebucht. Ein Remis genügt nicht. Und auch wenn der Spaßfaktor im nächsten Jahr in der von vielen Derbys geprägten Kreisliga 2 sicher um einiges höher wäre, zeigt Mehmedovic auf, „werden wir natürlich auf Sieg spielen“. Denn trotz aller Terminkollisionen: Den Aufstieg würden die Palzinger, die im vergangenen Jahr just in der Relegation zur Bezirksliga am FC Gerolfing gescheitert waren, liebend gerne mitnehmen.

SVA will es doppelt krachen lassen

Ob der FC Moosinning II der richtige Gegner ist, um die Quali für die Bonusspiele festzuzurren? Das wollte Mehmedovic dahingestellt lassen. Die FCM-Reserve muss sicher in die Abstiegsrelegation – „das kann auch Kräfte freisetzen“, erklärt der SVA-Coach, der die Partie nicht auf die leichte Schulter nehmen will. Doch die Palzinger wollen auch diese Aufgabe meistern – und haben am Ende vielleicht einen Grund mehr, es bei Jubiläumsfeier und Ampermania krachen zu lassen. Matthias Spanrad