Aufstiegschance gewahrt: Öpfingen zieht gegen Jungingen die Relegation

Die SG Öpfingen hat den letzten Spieltag mit einem souveränen 3:0 gegen den SV Jungingen abgeschlossen und die Saison als Tabellenzweiter mit 61 Punkten beendet. Tobias Schüle brachte die Gastgeber in der 29. Minute per Foulelfmeter in Führung, danach verschärfte sich die Lage für den SV Jungingen durch die Rote Karte gegen Felix Lutz in der 45. Minute wegen eines Frustfouls an der Mittellinie. Nach der Pause machten Marcel Siegler in der 66. Minute und Jonas Herde in der 75. Minute den Heimsieg endgültig klar. Für Öpfingen war es nach dem 6:1 in Offenhausen der nächste klare Erfolg, während Jungingen nach dem 6:1 gegen Kettershausen-Bebenhausen wieder einen Dämpfer hinnehmen musste und die Runde auf Platz elf mit 36 Punkten beendet.

Der SV Offenhausen hat bei der SGM Aufheim Holzschwang ein deutliches 4:1 gefeiert und damit noch einmal ein Ausrufezeichen im Tabellenmittelfeld gesetzt. Sven Tscheschner brachte die SGM Aufheim Holzschwang in der 11. Minute in Führung, doch Illia Liubarskyi in der 45.+2 Minute, Magnus Radlmayr in der 45.+3 Minute und Pavle Grgic in der 46. Minute drehten die Partie in einer dramatischen Phase rund um die Pause. Nenad Ilic erhöhte in der 80. Minute auf 4:1 und besiegelte einen Auswärtssieg, der Offenhausen nach zuletzt zwei Niederlagen gegen den SV Jungingen und die SG Öpfingen gut tat. Aufheim Holzschwang beendet die Saison trotz der Niederlage als starker Dritter mit 57 Punkten, Offenhausen landet mit 41 Punkten auf Rang neun.

Der TSV Blaustein hat sich mit einem 3:0 gegen den FV Asch-Sonderbuch sportlich eindrucksvoll gewehrt, muss die Saison aber dennoch auf Relegationsplatz 13 abschließen. Nach torloser erster Halbzeit traf Seymen Yilmaz in der 50. Minute zum 1:0, ehe Berke Budak in der 77. Minute und Marius Veith in der 90.+2 Minute den Sieg absicherten. Ein besonderer Moment blieb Timo Stoiber vorbehalten, der in der 90. Minute einen Foulelfmeter von Tobias Wallisch parierte und Blausteins Null festhielt. Der FV Asch-Sonderbuch rutschte nach dem 0:1 gegen Aufheim Holzschwang und nun dem 0:3 zum Abschluss nicht mehr über Rang acht hinaus, während Blaustein trotz sieben Saisonsiegen und 29 Punkten die Zusatzschicht nicht vermeiden konnte.

Der TSV Langenau hat seine Saison mit einem 4:1 bei der bereits am Tabellenende stehenden SGM Senden-Ay beendet. Anton Hartok brachte die Gastgeber schon in der 1. Minute in Führung, doch Florian Ufschlag glich in der 23. Minute aus und leitete damit die Wende ein. Levin Stammler in der 53. Minute, Max Ruoß in der 80. Minute und erneut Florian Ufschlag in der 84. Minute machten aus dem frühen Rückstand einen klaren Auswärtssieg. Langenau beendet die Spielzeit nach dem 3:3 gegen Blaustein und diesem Erfolg auf Platz sieben mit 46 Punkten, Senden-Ay bleibt nach 30 Spielen und 15 Punkten Tabellenletzter.

Der FC Hüttisheim hat bei SW Donau 3:1 gewonnen und damit als Aufsteiger eine bemerkenswerte Saison auf Rang fünf beendet. Florian Stiehle brachte SW Donau in der 45.+5 Minute per Handelfmeter in Führung, doch Dominik Krizmanic glich in der 49. Minute aus. Micael da Silva Malheiro in der 63. Minute und Luis Schurr in der 66. Minute drehten die Partie binnen weniger Minuten endgültig zugunsten des FC Hüttisheim. SW Donau beendet die Runde nach den Niederlagen gegen den FC Burlafingen, die TSG Ehingen und nun Hüttisheim auf Platz zehn mit 38 Punkten, während Hüttisheim nach dem 4:3 gegen Senden-Ay den nächsten Sieg folgen ließ.

Der SC Türkgücü Ulm hat seine bereits seit einigen Spieltagen feststehende Meisterschaft mit einem emotionalen 4:2 beim SV Westerheim unterstrichen. Hannes Walter brachte Westerheim in der 27. Minute in Führung, Ismethan Agce glich in der 43. Minute aus, und Fatajo Ousman stellte in der 54. Minute auf 2:1 für Türkgücü Ulm. Als Robin Rehm in der 89. Minute zum 2:2 traf, schien Westerheim noch einmal an einem Punktgewinn zu schnuppern, doch Leon Kohler in der 90.+1 Minute und Adel Ajkunic in der 90.+3 Minute entschieden das Spiel spät für den Meister. Türkgücü Ulm schließt die Saison mit 66 Punkten auf Platz eins ab, Westerheim bleibt nach zwei Niederlagen zum Abschluss auf Rang sechs mit 51 Punkten.

Der SV Eggingen hat die Saison mit einem wuchtigen 6:1 gegen die TSG Ehingen abgeschlossen und sich damit Rang vier gesichert. Nach einer torlosen ersten Hälfte eröffnete Enrico Heinz in der 47. Minute den Torreigen, anschließend traf Joel Schmitt in der 57., 58. und 61. Minute dreimal innerhalb von nur vier Minuten. Luca Franzoni verkürzte in der 67. Minute für die TSG Ehingen, ehe Nicola Glöckle in der 83. und 87. Minute den klaren Endstand herstellte. Weil mehr als fünf Tore fielen, lohnt der Blick zurück: Schon im Hinspiel hatte Eggingen mit 6:0 in Ehingen gewonnen, nun endete die Saison für Eggingen mit 53 Punkten auf Platz vier und für die TSG Ehingen mit 32 Punkten auf Rang zwölf.