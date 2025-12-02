Aufstiegsaspiranten im Gleichschritt, Rosche mit wichtigem Sieg

In der Bezirksliga Lüneburg 1 stand am Wochenende der letzte Spieltag des Jahres an – und der hatte es in sich. Während die Topteams ihre Positionen festigten, wurde es im Tabellenkeller erneut brisant und es bleibt eng. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende..

Wendisch Evern startete perfekt und ging früh durch Sven-Ole Sell (4.) in Führung. Rosche antwortete jedoch sofort – und wie: Joel-Friedrich Grefe drehte das Spiel mit einem Doppelschlag binnen 60 Sekunden (24./25.). Während die Hausherren nach sechs unbesiegten Spielen wieder verloren, holte Aufsteiger Rosche den ersten Sieg nach sechs Partien ohne Dreier.

Der LSV bleibt zu Hause eine Bank. Nach zähem Beginn drehte ein Doppelschlag das Spiel: Sönmez (67.) und Merkosjan (72.) trafen binnen fünf Minuten, ehe Eggert per Strafstoß (77.) den Deckel draufmachte. Barendorf bleibt im Tabellenkeller stecken und ist seit sieben Partien sieglos.

Bardowick bestätigte seine Topform. Trotz zwischenzeitlichem Comeback der Gastgeber (2:2 nach 65 Minuten) schlugen die Gäste erneut eiskalt zu: Zeugner (73.) und Wiechel (90.) entschieden eine torreiche Partie, in der Bardowick im Aufstiegsrennen ganz vorne mit dabei bleibt.

Ein echtes Fußballfeuerwerk: Teutonia Uelzen dominierte nach Belieben und ließ Adendorf keine Chance. Kapitän Sören Bertram eröffnete mit einem Doppelpack (17./28.), Wulf schnürte ebenfalls zwei Treffer (20./74.), dazu trafen Ellenberg (55.), Winderlich (80.) und Pohl (85.). Uelzen bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter Römstedt. Adendorf Tabellenletzter.

Tabellenführer Römstedt gibt sich weiter keine Blöße. Nach einem umkämpften ersten Durchgang sorgte Sergej Jeriomenko mit einem Elfmeter (48.) und einem Treffer aus dem Spiel heraus (61.) für klare Verhältnisse – Christian Chidiebere Okafor (83.) setzte den Schlusspunkt zum souveränen 0:3. Der Aufstiegskandidat marschiert weiter mit beeindruckender Bilanz: 13 Siege aus 14 Spielen.

Die frühe Führung von Küsten durch Puhl (2.) glich Holdenstedt schnell aus – Klabunde traf zum 1:1 (11.). Nach der Pause wurde das Spiel zunehmend taktisch geprägt, ehe Christoph Schulz (58.) das entscheidende 1:2 markierte. Holdenstedt konnte die Serie von drei Siegen also nicht weiter ausführen.

Reppenstedt führte komfortabel nach Toren von Aue (12.) und Kuhlmann (38.). Doch Gellersen bewies Moral, kam erst per Elfer von Smajli (59.) und später durch Hassan (77.) zum Ausgleich. Ein wichtiger Zähler für Gellersen im umkämpften Abstiegskampf.

Eintracht Lüneburg überzeugte im Heimspiel und zeigte Reaktion auf zuletzt schwankende Ergebnisse. Bielesch (9.) und Schröder (48.) brachten die Gastgeber in Front. Barum verkürzte durch Ohneseit (65.), doch Riebesell entschied mit dem 3:1 (80.).