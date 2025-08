Aufstiegsaspiranten erfolgreich: FC Real Kreuth und TSV Otterfing holen Heimsiege

Die beiden Aufstiegsaspiranten FC Real Kreuth und TSV Otterfing sind jeweils mit Heimsiegen in die neue Kreisklassen-Saison gestartet.

Landkreis – Die beiden Aufstiegsaspiranten FC Real Kreuth und TSV Otterfing sind jeweils mit Heimsiegen in die neue Kreisklassen-Saison gestartet. Während sich die Kreuther zu Hause gegen den SC Rot-Weiß Bad Tölz klar mit 3:0 durchsetzten, tat sich Otterfing gegen Aufsteiger TSV Weyarn schwer, siegte am Ende aber glücklich mit 3:2. FC Real Kreuth – SC Rot-Weiß Bad Tölz ⇥3:0 (1:0) Tore: 1:0 Höss (36.), 2:0 Mack (51./FE), 3:0 Mayr (81.). Letztlich eine klare Sache war der Heimauftakt für den FC Real Kreuth. Die Königlichen bestimmten die Begegnung mit dem SC Rot-Weiß Bad Tölz von Anfang an und siegten am Ende auch in dieser Höhe verdient mit 3:0. „Wir wollten das Spiel von Anfang an dominieren, was uns auch super gelungen ist. Bad Tölz hat sich sehr defensiv orientiert und die Räume eng gemacht“, berichtete FC-Coach Michael Zieringer. Bereits in der Anfangsphase hatten die Kreuther gute Torchancen, scheiterten aber immer wieder am starken Keeper der Gäste. Nach einer guten halben Stunde brachte Marinus Höß die Hausherren durch einen Abstauber in Front. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Moritz Mack per souverän verwandeltem Elfmeter auf 2:0. Den Schlusspunkt setzte Simon Mayr, der von Mack steil geschickt wurde und zum 3:0 traf. „Es war ein verdienter Sieg. Wir hatten über 90 Minuten alles im Griff“, sagte Zieringer. „Bester Mann der Gäste war der Keeper, der einige hundertprozentige Chancen gehalten hat.“ TSV Otterfing – TSV Weyarn ⇥3:2 (1:1) Tore: 1:0 S. Eder (25.), 1:1 Wacker (30./FE), 1:2 Y. Molitor (69.), 2:2 Bacher (75./FE), 2:3 Müller (88.). Ein klassisches Unentschieden-Spiel bekamen die Zuschauer zwischen dem TSV Otterfing und dem TSV Weyarn zu sehen. Mit dem besseren Ende für die Hausherren, die durch einen unberechtigten Freistoß in der Schlussphase noch mit 3:2 gewannen. „Es war ein glücklicher Auftaktsieg“, berichtete Otterfings Abteilungsleiter Dominik Urban. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber dieses Mal war das Glück auf unserer Seite.“ Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Simon Eder die Hausherren durch einen 25-Meter-Kracher in Front. Christian Wacker egalisierte postwendend per Elfmeter, nachdem er selbst gefoult worden war. Im zweiten Durchgang wurden die Hausherren druckvoller, doch Weyarn ging durch einen stark ausgespielten Konter mit dem 2:1 von Yanik Molitor in Front. Doch auch hier dauerte es nicht lange, bis Florian Bacher per ebenfalls berechtigtem Strafstoß ausglich. Als sich beide Seiten eigentlich schon mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, verwandelte Yannick Müller einen Freistoß nach einem vermeintlichen Handspiel, das der Schiedsrichter als einziger auf der Sportanlage gesehen hatte, zum 3:2-Endstand. „Die Jungs haben sich super an die Vorgaben gehalten und der Matchplan ist aufgegangen“, resümierte Weyarns Coach Michael Hub. „Eigentlich hatten wir Otterfing den Zahn schon gezogen. Die Niederlage ist sehr bitter, aber mit der Leistung bin ich zufrieden.“