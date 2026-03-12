Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Aufstiegsaspirant SGV Freiberg beim Schneider-Debüt in Bahlingen
Der SC Freiburg II hat die Stuttgarter Kickers zu Gast
von Matthias Kaufhold und Lukas Karrer (BZ) · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Am Samstag zum ersten Mal im Kaiserstuhlstadion für den BSC an der Seitenlinie: Marco Schneider – Foto: Daniel Thoma
Am Samstag, 14 Uhr, das Heimspiel gegen das Topteam Freiberg, danach die Auswärtsspiele gegen den Dritten FSV Frankfurt und den Fünften Astoria Walldorf – zum Einstieg beim BSC bekommt der neue Trainer Marco Schneider ein Hammerprogramm vorgesetzt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.