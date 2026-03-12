 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

Aufstiegsaspirant SGV Freiberg beim Schneider-Debüt in Bahlingen

Der SC Freiburg II hat die Stuttgarter Kickers zu Gast

von Matthias Kaufhold und Lukas Karrer (BZ) · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Am Samstag zum ersten Mal im Kaiserstuhlstadion für den BSC an der Seitenlinie: Marco Schneider
Am Samstag zum ersten Mal im Kaiserstuhlstadion für den BSC an der Seitenlinie: Marco Schneider – Foto: Daniel Thoma

Im Heimspiel gegen den Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga, den SGV Freiberg, gibt Marco Schneider sein Debüt als Trainer des Bahlinger SC. Der SC Freiburg II hat die Stuttgarter Kickers zu Gast.

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
14:00live

Für den SC Freiburg II gilt es am Samstag, 14 Uhr, gegen die Stuttgarter Kickers den guten Eindruck aus dem Gastspiel bei Schott Mainz (3:0) zu bestätigen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
14:00live
Am Samstag, 14 Uhr, das Heimspiel gegen das Topteam Freiberg, danach die Auswärtsspiele gegen den Dritten FSV Frankfurt und den Fünften Astoria Walldorf – zum Einstieg beim BSC bekommt der neue Trainer Marco Schneider ein Hammerprogramm vorgesetzt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.