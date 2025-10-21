Aufstiegsanwärter verliert rassiges Derby

Die Stimmen zum Spiel:

Wir sind natürlich happy und gut drauf! Wir haben das Derby gerade gewonnen. Zur Halbzeit gehen wir schon etwas glücklich mit einer Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit stehen wir kompakt, verteidigen sehr gut und fahren gut Konter. Das hat dann zum Sieg ausgereicht. Ich denke nicht ganz unverdient, so wie ich das hier auch Bad Essener Seite höre. Bisschen unschön, dass es am Ende etwas rangelig wurde. Das war nicht so toll. Ich hoffe mal das Beste, auch für den Spieler, dass die Sperre nicht zu sehr lange Strafe wird,“ sagte uns Trainer Wiho Heimbach (SG Ostercappeln) nach dem Spiel.

"Nach nur einem Tag Pause war heute ein großer Faktor die fehlende Spritzigkeit und die Konditionen auch dieses Derby für uns zu entscheiden. Ostercappeln war physisch sehr stark und sie haben mit allen Mitteln verteidigt. Das 1:0 und das 3:1von Ostercappeln war definitiv zu verhindern. Zu viele Stockfehler im Spielaufbau und eben nicht die Galligkeit, die wir am Sonntag hatten, führten dazu , dass heute einfach nicht mehr drin war . Zu der roten Karte von Bennet Pfeifer kann ich noch nichts genaues sagen, angeblich grobe Unsportlichkeit und muss noch aufgearbeitet werden. Fazit: Das Bohmter Derby lag uns noch sehr in den Knochen und Ostercappeln war einfach effektiver. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir am Samstag Auswärts gegen Haste wieder mit voller Kraft zurückkommen,“ lautet das Statement von Trainer Sven Rode (TUS Bad Essen).

So geht es weiter:

TUS Bad Essen spielt am Samstag, den 25. Oktober 2025 um 16.00 Uhr - im Fupa-Liveticker - auf der Osterhaus Kampfbahn beim Aufsteiger TUS Haste.

Nur wenige Tage später am Mittwoch, den 29. Oktober 2025 um 19.30 - im Fupa-Liveticker - reist die Mannschaft von Trainer Sven Rode zum Pokalknaller beim Spitzenreiter TUS Hilter.

Die SG Ostercappeln spielt am Sonntag, den 01. November 2025 um 14.00 Uhr bei BW Merzen.