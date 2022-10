Aufstiegsanwärter? ASCK Simbach ist über den Ist-Zustand happy Die Innstädter spielen in der Bezirksliga West bis dato eine sehr solide Runde und sind mit dem Erreichen äußerst zufrieden

Von einer möglichen Landesliga-Rückkehr will ASCK-Coach Heiko Schwarz, der in jungen Jahren sogar Zweitliga-Luft bei Energie Cottbus schnupperte, ohnehin wenig wissen: "Mit der Landesliga beschäftigen wir uns ehrlich gesagt überhaupt nicht. In den letzten Jahren mussten wir den Blick primär nach hinten richten und sind deshalb super happy, dass wir das momentan mal nicht müssen. Ich bin guter Dinge, dass wir eine sorgenfreie Saison haben werden." Höhere Ziele ruft der Ex-Profi aber - zumindest offiziell - nicht aus: "Die Liga ist sehr ausgeglichen, das zeigt die Tatsache, dass mit Neufraunhofen und Walburgskirchen zwei Aufsteiger ganz vorne sind. Mein persönlicher Favorit ist Aiglsbach. Das war die stärkste Mannschaft, gegen die wir in der Vorrunde gespielt haben. Auf der Rechnung haben muss man bestimmt auch Landau und auch Dingolfing würde ich noch nicht komplett abschreiben. Wir wollen die Top-Teams etwas ärgern und vielleicht können wir unter den ersten Fünf bleiben. Das wäre ein schöner Erfolg."





Gar nicht überzeugend war der Start, denn die ASCK-Truppe hatte, denn aus den ersten acht Partien konnten nur acht Zähler eingespielt werden. "Uns hat zu Beginn in der einen oder anderen Begegnung auch das notwendige Spielglück gefehlt. Zudem mussten wir die Mannschaft teilweise Woche für Woche auf fünf, sechs Positionen umbauen. Das war nicht gerade optimal und deshalb sind wir zur Vorrunden-Halbzeit überhaupt nicht gut dagestanden", berichtet Schwarz, dessen Gefolge dann aber einen fulminanten Zwischenspurt hinlegte und in den darauffolgenden Matches 19 von 21 möglichen Zählern holte. "Gerade in der Offensive haben wir eine richtig gute Qualität. Die beiden Abraham-Brüder waren Glücksgriffe für uns. Wir brauchen uns nicht zu verstecken", lautet das Credo von Schwarz, dessen Gefolge am Freitagabend den Spitzenreiter SV Neufraunhofen zu Gast hat: "Wir freuen uns auf das Spiel gegen den Tabellenführer und werden daheim alles reinwerfen, um zu punkten", betont der 33-Jährige.