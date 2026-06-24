Aufstiegs-Wirrwarr: SV Beeckerwerth steigt in die Kreisliga A auf

Der SV beeckerwerth steigt in die Kreisliga A auf. – Foto: M.A. Roman

Die Geschichte um den Aufstieg in die Kreisliga A Duisburg ist um ein weiteres Kapitel reicher. Nach dem späten Rückzug von Gelb-Weiß Hamborn war zunächst eine Relegation zwischen dem Dümptener TV und dem SV Beeckerwerth angesetzt, um einen freien Platz in der A-Liga zu füllen. Dies entsprach aber nicht dem offiziellen Regelwerk, sodass die Partie wieder abgesetzt und Dümpten aufgrund der Quotientenregelung als Aufsteiger feststand. Warum nun auch Beeckerwerth jubeln darf.

Ein solch verworrenes Geflecht gibt es im Fußball auch nicht alle Tage. Wenn über Auf- und Abstieg erst Wochen nach dem Ende der regulären Saison Klarheit herrscht, läuft im System grundlegend etwas falsch. Musste zunächst abgewartet werden, ob Viktoria Buchholz den Klassenerhalt in der Bezirksliga in der Relegation hält, wurde der Fußballkreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken dann vom späten Rückzug von Gelb-Weiß Hamborn eiskalt überrascht.

KFA trifft Entscheidung

Das Team zog seine Mannschaft am 20. Juni, dem letztmöglichen Termin zurück und löste damit ein mittelschweres Beben aus. Der SV Heißen II verzichtete ebenso wie der nächste Nachrücker DJK Vierlinden. Es sollte sich in der Folge zwischen den B-Liga-Vizemeistern der beiden Gruppen entscheiden, wer den freien Platz einnehmen solle. Die Relegation mit Hin- und Rückspiel war bereits angesetzt, doch das sollte sich als regelwidrig erweisen. FuPa-Recherchen haben ergeben, dass in einem solchen Fall die Quotientenregelung angewandt werden muss, wonach Dümpten aufgestiegen ist. Dies bestätigte der Kreis auf Nachfrage dieser Redaktion. Die Enttäuschung in Beeckerwerth war zunächst groß, doch nun darf sich auch der SVB freuen.