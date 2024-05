Aufstiegs-Triple in Sicht: Auch die Reserven der Veilchen können sich noch krönen

Nach dem dritten Aufstieg in Serie jetzt in der Bezirksliga: Das feiern die Fußballer der SpVgg Altenerding mit (hinten, v. l.) Matthias Dasch (Sportlicher Leiter), Daniel Wiskitenski, Jeremy Bauer, Michael Gartner, Ridwan Bello, Matthias Loher, Domenik Gruber, Lukas Bachmair, Jonas Pamer, Marc Winkelmann, Julius Krop, Nessim Mahsas, Julian Schaumaier, Adonai Ngombo, Samuel Kronthaler, Tobias Lamm, Trainer Pedro Flores-Locke, Alexander Weiher und Betreuer Tolga Güncü sowie (sitzend, v. l.) Athletiktrainer Seb Pirek, Sebastian Gruber, Pedro Flores, Jordan Dasch, Leart Bilalli, Lukas Loher, Nihad Mujkic und Wiam Takruri. – Foto: Andreas Heilmaier

Bei der SpVgg Altenerding läuft's. Nach der Meisterschaft und dem Bezirksliga-Aufstieg der Ersten können sich auch die Zweite und Dritte noch krönen.

Altenerding – Es war der der dritte Meistertitel in Serie, verbunden mit dem Aufstieg, den die SpVgg Altenerding am Sonntag vor 500 Zuschauern mit einem 1:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten SV Walpertskirchen drei Spieltage vor Saisonende klarmachen konnte. Mit 16 Siegen mit Abstand die meisten, nur drei Niederlagen und lediglich 16 Gegentore in 25 Spielen sind auch ein überragender Spitzenwert.

Und zum jetzigen Zeitpunkt 54 Punkte sind eine beeindruckende Marke. Walpertskirchens Trainer Josef Heimeier hatte es vor dem Spiel bereits errechnet. „Bei einem Sieg und somit neun Punkten Vorsprung ist Altenerding durch den besseren direkten Vergleich rechnerisch in den letzten drei Spielen nicht mehr einzuholen.“ So durfte er gleich gratulieren, „auch wenn ich das lieber später mal getan hätte“. Ist da nun einer der drei Titel besonders einzustufen? „Der Meistertitel diesmal war schon der schönste, auch weil es vor so einer tollen Kulisse war“, bestätigt SpVgg-Abteilungsleiter Andreas Heilmaier. „In der A-Klasse mussten wir es im zweiten Jahr einfach schaffen, wer weiß, wo der Weg sonst hingeführt hätte. Und auch letzte Saison in der Kreisklasse war es schon auch besonders, nachdem wir zwischendurch sieben Zähler zurücklagen“, blickt der Fußballchef zurück. Ob er sich noch an eine ähnliche Kulisse erinnern kann? „Und ob“, gibt Heilmaier mit Schaudern zu. „Es war das Relegationsspiel mit dem Abstieg in die A-Klasse.“ Knapp 1400 Zuschauer waren damals zum Spiel gegen den FC Hörgersdorf nach Langenpreising gekommen.