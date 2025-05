Aufstiegs-Showdown wartet – Schiedsrichter-Frust beim SV Odelzhausen – ASV Dachau II abgestiegen

Günding und Weichs liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen an der SpitzeLetztes Jahr ging‘s aus der Kreisliga runter für den SV Günding und den SV Weichs. Jetzt wollen beide wieder aufsteigen, und Gündinger und Weichser liefern sich an der Spitze der Kreisklasse München 1 ein unterhaltsames Kopf-an-Kopf-Rennen.

Pikant: Am kommenden Sonntag gastiert Günding in Weichs – Showdown, das abschließende, entscheidende Duell. Für Weichs die Gelegenheit, die drei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter wettzumachen. Am zurückliegenden Wochenende gewannen beide Mannschaften ihr Spiel.

Tim Elstner traf schon nach vier Minuten für die Gäste zur Führung. Diese egalisierte Matej Popovic nur fünf Minuten später per Kopf. Daraufhin entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem der Gast aus dem Glonntal kurz vor dem Seitenwechsel durchaus erneut hätte in Führung gehen können.

Der SV Günding ließ sich auch vion einem frühen Rückstand nicht beirren und verteidigte die Tabellenführung in der Kreisklasse 1 mit einem klaren Heimsieg. Die 1:4-Niederlage fiel aus Sicht der Gäste allerdings ein bis zwei Tore zu hoch aus. „Gerade die erste Halbzeit war mehr als ausgeglichen“, so Indersdorfs Teamsprecher Tobias Altstiel.

In der zweiten Halbzeit drehte sich das Blatt: Spitzenreiter Günding erzielte gleich nach Wiederbeginn das 2:1 durch Keanu Pitthan (48.). Von Indersdorf kam offensiv nicht mehr viel, während Günding souverän verteidigte. In der Nachspielzeit fielen schließlich noch die Treffer drei und vier – erneut durch Pitthan, diesmal per Elfmeter, sowie durch Okan Yenisu, der seine starke Leistung damit krönte. Günding nimmt drei Punkte Vorsprung gegenüber Verfolger Weichs mit in die beiden letzten Saison㈠spiele.

SV Odelzhausen – SV Weichs 2:3

SVO-Trainer Florian Brandmair war ungehalten nach der Niederlage: „Das ist jetzt das vierte Spiel, in dem der Schiri entscheidend gegen uns eingreift.“ Hinzu kam noch, dass der Gast aus Weichs in einem zerfahrenen Spiel kurz Spielende den Lucky Punch setzte.

Das 0:1 besorgte Eric Kammerer in der 30. Minute nach einer Ecke, der SVO monierte hier schon: klare Abseitsstellung. Ein starker Kopfball von Magnus Winkler in der 45. Minute brachte das 1:1, pünktlich zum Halbzeitpfiff. In Führung ging der SVO dann in der 54. Minute durch Florian Probstmeier, der einen Konter abschloss.

Weichs änderte in der zweiten Halbzeit das System und wechselte auch beim Personal, und schon lief es für die Gäste besser. Das 2:2 erzielte Paul Häusler nach einem Konter in der 73. Minute. „Das war sehr naiv von uns nach eigener Ecke“, ärgete sich Brandmair. Der Siegtreffer für den Tabellenzweiten Weichs fiel in der 86. Spielminute durch Alexsandar Kaurin nach einer Seitenverlagerung von Nico Huber. Auch dieses Tor sei aus abseitsverdächtiger Position gefallen. so Brandmair. Aber der Odelzhausener Trainer stellte auch fest: „Am Ende hatte Weichs mehr Körner und hat dank der besseren zweiten Halbzeit auch verdient gewonnen.“

AEG Dachau – Haimhausen 2:1

Mit diesem zweiten Sieg in Folge hat die AEG die Teilnahme an der Abstiegsrelegation so gut wie sicher, es kann rechnerisch sogar noch der direkte Klassenerhalt werden, wenn die restlichen beiden Spiele gewonnen werden.

Haimhausen war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und ging in der 20. Spielminute durch den U19-Spieler David Beer verdient in Führung. Bis kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte der Gast auch alles im Griff. Dann fiel der Ausgleich für die AEG durch Polychronis Chouridis.

In der zweiten Halbzeit wurde es dann etwas wild, AEG kassierte eine Rote Karte für Dimitrios Papadopoulos (68.) und eine Ampelkarte für Vassilios Tikos (90.), die zweite gelbe Karte sah er nach seinem Siegtreffer zum 2:1.

„Mit einem Chancenplus von Haimhausen war es am Ende ein glücklicher Sieg“, gab AEG-Sprecher Jorgo Andreadis zu. Und zum Thema Klassenerhalt: „Wunder gibt es immer wieder.“

„Wir haben viel Ballbesitz gehabt, aber vorne keine Tore gemacht. Diese Saison fällt uns das leider ganz schwer“ , sagte SVH-Trainer Christian Schmeizl. „Und zudem sind wir leider zweimal unaufmerksam gewesen.“

SV Niederroth – TSV Schwabhausen 5:3

Tag der offenen Tür in Niederroth: Beide Mannschaften setzten auf die Offensive, es fielen acht Tore. Nur bei der Bewertung der ersten Halbzeit waren beide Seiten unterschiedlicher Meinung. Jeweils sahen sich Niederroth und Schwabhausen in der ersten Halbzeit als das bessere Team.

Thomas Schneider verwandelte in der 44. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 0:1. „Wir haben auch noch fünf dicke Chancen liegen lassen“, so Schwabhausens Trainer Andre Schaffer. Aber auch SVN-Sprecher Daniel Reisner berichtete von zwei hundertprozentigen Chancen seiner Mannschaft, die vergeben wurden. Das 1:1 folgte in der 55. Minute durch eine direkt verwandelte Ecke von Dominik Leisch. Und der SVN machte mit dem Toreschießen weiter, in der 59. Minute traf Leon Rau nach einem Steckpass von Lukas Lerchl. Doch Schwabhausen drehte das Spiel abermals durch Kontertore von Tobias Ammon (60.) und Leo Schüler (62.). Aber auch der SVN zeigte Nehmerqualitäten und kam zurück. Wieder Dominik Leisch (76.) nach einem langen Ball, Tim Knöferl mit einem Schuss ins lange Eck (82.) und Philipp Gottschalk nach einem schnell ausgeführten Freistoß (90.) brachten den Sieg.

Niederroth sei in einem für die Zuschauer sehr unterhaltsamen Derby am Ende der verdiente Sieger gewesen, so Schwabhausens Trainer Schaffer.

ASV Dachau II – TSV Bergkirchen 1:3

Die Bezirksliga-Reserve aus Dachau steht als erster Absteiger fest. Weil das Schlusslicht sein Heimspiel gegen den TSV Bergkirchen verlor und der Stadtrivale AEG gegen Haimhausen gewann, wuchs der Rückstand bei nur noch zwei Spielen auf sieben Zähler an.

Das Spiel gegen Bergkirchen passte in die Saison der Dachauer. Die ASV-Zweite spielte phasenweise gut, doch je näher es in Richtung des gegnerischen Tores ging, desto weniger fiel den Dachauern ein. Auch, weil Bergkirchen stark verteidigte. Hinzu kamen Fehlpässe im Spielaufbau, die Bergkirchen allerdings nicht bestrafte.

Dennoch legten die Gäste vor. Nach einer Flanke wurde Kilian Strauch von einem ASV-Spieler so angeschossen, dass der Ball von seinem Körper abprallte und über die Torlinie trudelte. Beim 0:1 blieb es bis zur Pause. In der zweiten Hälfte bauten die Gäste ihren Vorsprung aus. Zunächst traf Michael Mayr nach einer zu kurz geklärten Ecke zum 0:2 (53.), ehe Maximilian Mayr aus großer Distanz das 0:3 besorgte (83.). Dass die Dachauer kurz darauf verkürzten, hatten sie den Gästen zu verdanken, denn TSV-Torhüter Nicolaus Eicher rutschte ein Rückpass unter dem Fuß durch ins eigene Tor (84.).

Folgen hatte der Gegentreffer nicht. Es blieb beim 1:3. Somit war der Abstieg der ASV-Zweiten um kurz vor halb fünf besiegelt, während Bergkirchen seine Chance auf den Aufstieg wahrte.

SV Ampermoching – FC Tandern 2:1

Weil Schiedsrichter Daniel Gutmann im Stau stand, wurde das Duell 20 Minuten später angepfiffen. Das war zunächst nicht mehr als eine Randnotiz – zumindest für die Ampermochinger. Die Heimelf erspielte sich in einer ausgeglichen ersten Hälfte zwei Topchancen, doch der Pfosten und FCT-Schlussmann Quirin Hechtl vereitelten die SVA-Führung. Auf der anderen Seite vergab Tandern ebenfalls drei sehr gute Möglichkeiten – auch hier standen der Pfosten sowie der glänzend aufgelegte Ampermochinger Torhüter Felix Bisle einem Treffer im Weg. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war Bisle dann allerdings chancenlos – nach einer kuriosen Aktion: Michael Sattler wurde auf dem Weg zum Tor von Ampermochings Markus Achatz gestört. Dessen Klärungsaktion mutierte zum Pressschlag – der Ball senkte sich über Bisle hinweg ins Tor.

Nach dem Seitenwechsel arbeitete Tandern am zweiten Tor, die Treffer erzielte aber der Gegner – genauer: Fabian Barth. Der beste Torschütze der Liga traf nach einer missglückten Klärungsaktion des FCT zum Ausgleich (64.), ehe er nach einer sehenswerten Aktion das 2:1 nachlegte (78.) und damit das Spiel drehte. Tandern wusste zu diesem Zeitpunkt, dass der Tabellenvorletzte AEG sein Spiel gewonnen hat. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz war auf vier Punkte geschrumpft. Die Gäste warfen nun alles nach vorne und erspielte sich weitere Topchancen, Bisle war aber nicht mehr zu bezwingen.

Kreisklasse Zugspitze

VfL Egenburg – SV Adelshofen 6:1: Dass Egenburg und Türkenfeld den Aufstieg in die Kreisliga unter sich ausmachen, steht seit Wochen fest. Die Topteams zeigten auch am drittletzten Spieltag keine Schwäche. Während Türkenfeld in Germering mit 2:0 gewann, bog der VfL im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten SV Adelshofen nach einer Viertelstunde auf die Siegerstraße ein. Ales Szczepurek traf per Elfmeter nach einem Foul an Thomas Berglmair. Egenburg hatte alles im Griff, kassierte aber aus dem Nichts den Ausgleich nach einem strammen 20-Meter-Schuss von Julian Heinrich (36.).

Doch noch vor der Pause legte der Tabellenzweite erneut vor. Szczepurek wurde im Strafraum von den Beinen geholt und blieb erneut aus elf Metern eiskalt (43.). Nur zwei Minuten später legte der VfL-Kapitän für Michael Berglmeir auf, der zum 3:1-Halbzeitstand traf (45.). Nach dem Seitenwechsel schraubte Egenburg das Ergbnis in die Höhe. Berglmeir legte zwei weitere Treffer nach (53., 56.) und machten somit Dreierpack perfekt. Den Schlusspunkt zum 6:1-Endstand setzte Daniel Glockner (76.).

Egenburg geht mit einem Zwei-Punkte Rückstand auf Türkenfeld in die letzten beiden Partien. Am letzten Spieltag treffen die beiden Topteams dann aufeinander.