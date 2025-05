Aufstiegs-Showdown in Erlbach: »Es ist alles angerichtet!«

Die wohl letzte Chance um die Regionalliga: Der SV Erlbach will am Freitagabend im Kracher gegen den FC Pipinsried unbedingt einen Sieg bejubeln. – Foto: Roland Wagner

Während im Tabellenkeller nahezu alle Entscheidungen gefallen sind und der FC Ismaning mit einem Sieg gegen Schlusslicht TSV Rain als letztes Team den direkten Klassenerhalt vorzeitig eintüten kann, läuft an der Spitze weiter ein hochspannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Auch an diesem Wochenende kommt's nämlich zu einem weiteren Showdown im Rennen um die Meisterschaft bzw. die Qualifikation zur Regionalliga Bayern: Denn der SV Erlbach empfängt den FC Pipinsried und braucht unbedingt einen Sieg für ein spannendes Saisonfinale am letzten Spieltag. Ebenfalls am Freitagabend geht's im Fernduell für den FC Memmingen gegen die SpVgg Unterhaching II und am Samstag möchte Tabellenführer TSV 1860 München II im Heimspiel gegen den SV Kirchanschöring nachlegen. Wir dürfen uns also in der Bayernliga Süd auf einen dramatischen Abschluss und Hochspannung bis zum letzten Moment freuen...

Freitag:

Matthias Günes (Trainer FC Memmingen): "Zuletzt hatte Unterhaching gute Ergebnisse gegen absolute Topgegner. Wir sind mehr als gewarnt und wissen, dass wir eine sehr gute Leistung brauchen, um oben dabei zu bleiben. Wir freuen uns auf das Flutlichtspiel und hoffen auf große Unterstützung von der Tribüne." Personalien: Matthias Moser, Kutay Yel und David Mihajlovic fallen weiterhin aus, ansonsten steht der gesamte Kader zur Verfügung.





Roman Langer (Trainer SV Heimstetten): "Wir freuen uns auf das letzte Heimspiel der Saison bei uns am Sportpark. Unser Ziel ist es, noch einmal eine gute Leistung zu zeigen, druckvoll nach vorne zu spielen und gleichzeitig defensiv stabil zu bleiben." Personalien: Die Hausherren müssen auf Basti Lommer und Severin Müller verzichten, ansonsten bleibt das Aufgebot unverändert. Florian De Prato (Trainer TSV Grünwald): "Wir müssen zu Gast in Heimstetten natürlich voll auf Sieg gehen, um unsere letzten Chancen auf den direkten Klassenerhalt auch nur ansatzweise wahren zu können. Denn wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand und müssen natürlich hoffen, dass auf den anderen Plätzen etwas passiert. Dennoch werden wir nur auf uns schauen, versuchen als Sieger aus diesem Spiel zu gehen und am Ende schauen wofür es reicht." Personalien: Torwart Lukas Brandl hat sich im Training einen Bänderriss zugezogen und wird fehlen. Auch Ersatzkeeper Stefan Marinovic ist beruflich fraglich, weswegen möglicherweise mit Nick Starke sogar ein Feldspieler im Tor stehen wird.





Lukas Lechner (Spielertrainer SV Erlbach): "Wir haben in den letzten beiden Spielen eigentlich gute Leistungen gezeigt, diese allerdings nicht in mehr Punkte ummünzen können. Auch einfach weil das Glück in bestimmten Situationen nicht auf unserer Seite war. Jetzt gilt unser Hauptaugenmerk dem nächsten Highlight in Erlbach - es ist alles angerichtet! Für uns ist es sowohl für die Mannschaft als auch für den gesamten Verein einfach toll, dass es zwei Spieltage vor Schluss immer noch um die Bayernliga-Meisterschaft geht, freuen uns riesig auf dieses Spiel und hoffen, dass dieses Mal das Quäntchen Glück wieder auf unserer Seite ist." Personalien: Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann mit dabei.



Samstag:

Martin Dausch (Spielertrainer TSV Kottern): "Es geht natürlich für beide Mannschaften um nicht mehr ganz so viel. Dennoch haben wir nach unserem letzten Heimspiel der Saison eine kleine Saisonabschlussfeier sowie einige Verabschiedungen und wollen dem ganzen einen würdigen, versöhnlichen Rahmen geben sowie den anwesenden Zuschauern etwas schönes bieten." Personalien: Es sind alle Mann mit an Bord. Ajet Abazi (Trainer Türkspor Augsburg): "Für uns natürlich eine Riesenerleichterung zwei Spieltage vor Schluss die Klasse gehalten zu haben. Dennoch werden wir die Mannschaft deshalb nicht komplett umwerfen, mit dem etatmäßigen Team in die letzten Spiele gehen und wollen weiter Punkte holen. In Kottern erwartet uns natürlich ein Brocken und ein hoffentlich schönes Spiel für die Zuschauer zwischen zwei Mannschaften, die befreit aufspielen können. Natürlich wollen wir Punkte mitnehmen und die letzten beiden Spiele erfolgreich gestalten." Personalien: Dominik Krachtus ist angeschlagen und wird voraussichtlich eine Pause bekommen.





Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Unser Ziel ist es natürlich im letzten Heimspiel einen Sieg zu holen und damit, nach einer für uns schwierigen Rückrunde, den direkten Klassenerhalt endgültig einzutüten. Dafür war die Vorrunde umso besser und es war generell ein sehr gutes Jahr für den FC Ismaning. Da würde der Dreier im letzten Heimspiel natürlich perfekt passen." Personalien: Es sind alle Mann an Bord.