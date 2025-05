Ligaprimus SC Union Nettetal II kann im Topspiel gegen Verfolger SV Thomasstadt Kempen im Titelkampf vorlegen . – Foto: Michael Locke

Aufstiegs-Kracher in Nettetal, Spannung im Tabellenkeller Kreisliga A Kempen & Krefeld: Am 30. Spieltag kommt es bereits am Freitagabend zum großen Meisterschafts-Showdown, wenn Spitzenreiter SC Union Nettetal II Verfolger SV Thomasstadt Kempen empfängt. Auch der Abstiegskampf ist weiterhin hochspannend, schließlich hat selbst der neuntplatzierte VfR Fischeln II noch keine Möglichkeit, bereits am Wochenende den sicheren Klassenerhalt zu besiegeln.

Zwar kann der SC Union Nettetal II, durch den Auswärtserfolg des Tabellendritten TSV Kaldenkirchen beim SV Vorst im vorgezogenen Aufeinandertreffen am Dienstagabend, auch im Falle eines Heimdreiers am Wochenende noch nicht den sicheren Aufstieg eintüten. Dennoch kann der Tabellenführer im Spitzenspiel gegen Verfolger SV Thomasstadt Kempen am Freitagabend einen riesigen Schritt in Richtung Bezirksliga-Aufstieg und zugleich in Richtung Meisterschaft machen. Denn durch einen Heimerfolg würde der Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte anwachsen.

Kaldenkirchen erledigt Auswärtsaufgabe beim SV Vorst

Bereits am Freitagabend gelang Aufstiegsaspirant TSV Kaldenkirchen im vorgezogenen Duell des 30. Spieltags ein 4:2-Auswärtserfolg bei Bezirksliga-Absteiger SV Vorst. Nachdem Vorst-Stürmer Niklas Schubert den Underdog zunächst überraschend mit 1:0 in Führung brachte, traf Kevin Kleier anschließend per Foulelfmeter zum Ausgleich, ehe die Gäste die Partie vor der Pause durch ein Eigentor drehten. Nach dem Seitenwechsel waren es dann TSV-Sturmkraft Joel Wegener und der eingewechselte Lennox Wefers, die die Entscheidung für die Blau-Weißen brachten. Der zwischenzeitliche 2:3-Anschlusstreffer der Gastgeber durch Mittelfeld-Akteur Leonard Severin Hinskes reichte schlussendlich nicht aus. Durch den Auswärtsdreier verkürzt der TSV Kaldenkirchen den Rückstand auf Konkurrent SV Thomasstadt Kempen auf drei Zähler und legt somit im Aufstiegsrennen vor. Die Kempener, die am Freitagabend im Spitzenspiel bei Tabellenführer SC Union Nettetal II gefordert sind, werden somit drei Zähler in Nettetal verbuchen müssen, um den sechs-Punkte Vorsprung wieder herzustellen. Auch auf den Spitzenreiter aus Nettetal hat der Kaldenkirchen-Erfolg Auswirkungen, schließlich können die Blau-Gelben nun, auch im Falle eines Sieges gegen den Verfolger aus der Thomasstadt, am Wochenende noch nicht den vorzeitigen Bezirksliga-Aufstieg sicherstellen.

Thomasstadt reist zum Spitzenspiel nach Nettetal

Morgen, 20:00 Uhr SC Union Nettetal Nettetal II Thomasstadt Kempen Thomasstadt 20:00

Mit Ligaprimus SC Union Nettetal II und dem SV Thomasstadt Kempen stehen sich die beiden besten Mannschaften der Saison bereits am Freitagabend an der Chritian-Rötzel-Kampfbahn in Nettetal gegenüber. Für beide Kontrahenten ist die Ausgangslage dabei eindeutig: Einerseits sind die Hausherren gewillt, den Abstand auf den Verfolger durch einen Heimerfolg auf sieben Punkte zu vergrößern und damit für eine Vorentscheidung im Titelkampf zu sorgen. Selbiges hätte bereits in der Vorwoche im Auswärtsspiel beim TSV Meerbusch III passieren sollen, die Begegnung endete allerdings mit einer überraschenden 2:4-Niederlage für die Blau-Gelben. Andererseits wollen die Kempener durch einen Auswärtsdreier auf einen Zähler an den Spitzenreiter aufschließen und zugleich den sechs-Punkte Vorsprung auf Verfolger TSV Kaldenkirchen wahren. Zudem sind die Gäste nach der 0:4-Klatsche im Hinspiel auf eine Revanche aus, schließlich stellt die Hinrundenpartie das bis dato letzte Ligaspiel dar, indem der SVT leer ausging. Seit dem Aufeinandertreffen am 08. November des vergangenen Jahres hat die Mannschaft von Chefcoach Andre Meier kein einziges Ligaspiel mehr verloren und ist demzufolge das formstärkste Team der Liga. Somit ist eine Spitzenpartie auf Augenhöhe zu erwarten, schließlich werden sich beide Kontrahenten nichts schenken und gewinnen wollen, um den nächsten großen Schritt in Richtung Aufstieg zu machen. Kellerkrimi in Nettetal, Bockum und Hinsbeck wollen Klassenerhalt

Morgen, 19:30 Uhr TIV Nettetal TIV Nettetal TSV Boisheim Boisheim 19:30

Im Parallelspiel treffen, ebenfalls in Nettetal, Union-Rivale TIV Nettetal und Aufsteiger TSV Boisheim im absoluten Kellerduell aufeinander. Während die Hausherren mit 26 Punkten vier Zähler hinter dem rettenden Ufer stehen, stellen die Gäste aus Boisheim mit drei Zählern weniger auf der Habenseite das Ligaschlusslicht. Dementsprechend umkämpft und spannend dürfte es am Freitagabend zwischen den beiden abstiegsbedrohten Kontrahenten zur Sache gehen, schließlich sind beide Mannschaften durch die prekäre Ausgangslage auf einen Sieg angewiesen. Das gilt insbesondere für den TSV, denn eine erneute Niederlage würde nicht nur die siebte in Serie bedeuten, der Rückstand auf das rettende Ufer könnte zugleich auf zehn Punkte anwachsen, wodurch der direkte Wiederabstieb bereits vier Spieltage vor Schluss so gut wie besiegelt wäre.

Abstiegsbedroht sind auch die Zweitvertretung des TSV Bockum und der SC Rhenania Hinsbeck, die sich ebenfalls am Freitagabend duellieren. Während das Hinspiel zwischen den beiden Kontrahenten noch mit einem deutlichen 5:1-Erfolg des TSV endete, ist am Wochenende von einer ausgeglicheneren Partie auszugehen. Denn sowohl die Hausherren als auch die Gäste stehen unmittelbar vor der Grauzone und belegen die letzte beiden Nicht-Abstiegsplätze, dabei trennen die beiden Konkurrenten lediglich drei Zähler voneinander. Auch in Sachen Formkurve könnte es bei beiden Mannschaften deutlich besser aussehen: Der TSV verlor vier seiner fünf vergangen Ligaauftritte, Hinsbeck dagegen blieb in selbigem Zeitraum dreimal erfolglos. Wer am Freitag dann die Nase vorne haben wird, ist somit völlig offen. Meerbusch will Topform bestätigen, Niederkrüchten aus der Abstiegszone raus

Im ersten Sonntagsduell empfängt die Reserve des VSF Amern die Drittvertretung des TSV Meerbusch und steht dabei vor einer schweren Aufgabe. Denn mit den Schwarz-Gelben reist die formstärkste Mannschaft der Liga in das Rösler-Stadion nach Amern, aus den vergangen fünf Ligapartien gewann der TSV nur gegen Aufstiegsanwärter Kempen nicht. Insbesondere die beiden eindrucksvollen Heimsiege über die Kempen-Konkurrenten Nettetal und Kaldenkirchen stechen dabei hervor. Alleine in diesen beiden Begegnungen erzielte die Elf um Top-Torjäger Andreas Lahn erstaunliche neun Tore. Diese Topform soll nun auch in Amern bestätigt werden, um im Tableau die Top-fünf Platze anzugreifen. Allerdings würden auch den Hausherren drei Punkte sehr gut zu Gesicht stehen, schließlich würden diese durch einen Heimdreier die Abstiegsplätze verlassen und somit Big-Points im Kampf um den Klassenerhalt eintüten.

In sehr guter Verfassung präsentierte sich auch Amern-Konkurrent und Abstiegskandidat SC Niederkrüchten zuletzt, der am Wochenende den VfR Fischeln II zu Gast hat. Die Blau-Gelben stellen mit vier aufeinanderfolgenden Siegen in Serie und dem Remis gegen Tabellennachbar KTSV Preußen Krefeld zuletzt nämlich die drittbeste Bilanz aller Teams aus den vergangenen fünf Ligaspieltagen. Durch diese Erfolgsserie konnten sich die Krüchtener bis auf den 15. Tabellenrang hocharbeiten und haben nun die Chance, durch einen Erfolg über Fischeln die Grauzone hinter sich zulassen. Eine große Gelegenheit also für die Hausherren, die die Hinrunde noch als Tabellenschlusslicht beendeten und alle 13 Punkte, die in der Rückserie bislang erobert werden konnten, aus den vergangenen fünf Spielen verbuchen konnten. Die Grün-Weißen Gäste hingegen wollen an den starken Auftritt beim 6:2-Kantersieg gegen den TSV Bockum II in der Vorwoche anknüpfen und, wie bereits beim 4:2-Erfolg im Hinspiel, drei Punkte mitnehmen. Preußen Krefeld benötigt zwingend Erfolg, Anrath empfängt Strümp

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld FC Hellas KTSV Preussen Krefeld KTSV 1855 15:00

In Krefeld kommt es dann zum Lokalduell zwischen Gastgeber FC Hellas Krefeld und Aufsteiger KTSV Preußen Krefeld. Damit es für die Gäste nicht nach einem Jahr in der Kreisliga A direkt wieder eine Spielklasse tiefer geht, sind die Preußen im Auswärtsduell beim Lokalrivalen am Sonntag zwingend auf drei Punkte angewiesen. Denn mit 23 Zählern auf der Habenseite stellt der KTSV gemeinsam mit Mitaufsteiger TSV Boisheim die schwächste Punkteausbeute aller Teams und braucht unbedingt drei Zähler, um den Abstand auf das rettende Ufer nicht vollends aus den Augen zu verlieren und die Rest-Hoffnungen auf einen Klassenverbleib zu wahren. Der FC Hellas kann dagegen mit einem Heimdreier einen bedeutenden Schritt in Richtung Klassenerhalt machen, denn durch einen Erfolg könnten die Blau-Weißen den Vorsprung auf die Abstiegszone auf sieben Punkte ausbauen. In jedem Fall ist die Begegnung am Wochenende für beide Mannschaften sehr bedeutsam, weshalb von einem ausgeglichen Spiel auszugehen ist.

Mit dem SC Viktoria 07 Anrath und dem SSV Strümp stehen sich im Parallelspiel zwei direkte Tabellennachbarn in Anrath gegenüber. Während die Hausherren mit 46 gesammelten Punkten auf dem sechsten Platz rangieren, belegen die Strümper mit zwei Zählern mehr auf der Habenseite Rang fünf. Allerdings dürfte die Viktoria dabei mit mehr Selbstvertrauen als der Kontrahent in das Aufeinandertreffen gehen, schließlich blieben die 07er in den vergangen fünf Ligapartien unbesiegt, während der SSV keines seiner vergangen fünf Ligaspiele für sich entscheiden konnte. Mit einem Heimdreier im direkten Duell würde der SC an den Rot-Weißen vorbeiziehen und in die Top-fünf der Liga klettern, für die Gäste geht es hingegen darum, die Negativserie zu beenden und den fünften Tabellenrang zu verteidigen. Absteiger-Duell in Hüls

So., 04.05.2025, 15:30 Uhr Hülser SV Hülser SV SC Schiefbahn Schiefbahn 15:30