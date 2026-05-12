Aufstiegs-Joker? Müller übernimmt im Endspurt BZL-Vize Schönenbach Matthias Siebertz macht den Weg frei – im Sommer zieht es Müller zu Troisdorf 05. von Andreas Santner · Heute, 15:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: SFT

Der SV Schönenbach setzt im spannenden Aufstiegskampf der Bezirksliga 1 alles auf eine Karte. Während der Klub auf dem begehrten zweiten Tabellenplatz rangiert, vollzieht die sportliche Leitung kurz vor Ultimo einen ungewöhnlichen Schritt: Matthias Siebertz übergibt das Traineramt für den Saisonendspurt an den 65-jährigen Routinier Wolfgang Müller. Ein Wechsel mit dem Ziel, den Landesliga-Aufstieg abzusichern.

Die Ausgangslage für den SV Schönenbach könnte kaum spannender sein. Punktgleich mit der DJK Südwest Köln und nur einen Zähler hinter Tabellenführer Deutz 05 liegt das Team in Schlagdistanz zur Spitze. Dank eines um ein Tor besseren Torverhältnisses belegt Schönenbach aktuell den zweiten Platz, der den direkten Aufstieg in die Landesliga bedeuten würde. Um in den verbleibenden „Mammutaufgaben“ gegen die direkte Konkurrenz aus Köln und Deutz nichts dem Zufall zu überlassen, übernimmt nun Wolfgang Müller das Zepter. Müller ist in der Region ein bekanntes Gesicht und bringt die Erfahrung von 38 Trainerjahren mit, in denen er unter anderem Eintracht Hohkeppel II und den FV Wiehl coachte. Den Einstand feierte der neue Mann bereits am vergangenen Wochenende beim 3:1-Auswärtserfolg gegen den Heiligenhauser SV.

Müller: "Spannende Aufgabe" „Schönenbach hatte mit dem bisherigen Trainer-Duo Matthias Siebertz und Sven Wurm sehr großen Erfolg. Der Verein möchte diesen nun untermauern und alle Möglichkeiten ausloten, um die hervorragende Ausgangsbasis optimal zu nutzen. Auf Anfrage habe ich gemeinsam mit meinem Co-Trainer Leo Hima diese spannende Aufgabe übernommen. Da ich etwa zwei Drittel des Teams bereits von früheren Stationen kenne, fiel es mir sehr leicht, in die Truppe hineinzufinden. Nach einer eher durchschnittlichen ersten Hälfte in Heiligenhaus konnten wir uns im zweiten Durchgang deutlich steigern und unsere Chancen konsequent nutzen. Dennoch mussten wir einige Schrecksekunden überstehen, bis der Sieg endgültig unter Dach und Fach war. Mit der Ausbeute nach nur einer einzigen Trainingseinheit bin ich daher sehr zufrieden. Wir bereiten uns nun intensiv auf die bevorstehenden Mammutaufgaben vor“, ordnet Müller seine kurzfristige Übernahme ein. Engagement mit Verfallsdatum: Ab Sommer in Troisdorf Dass Müllers Engagement im Oberbergischen zeitlich begrenzt ist, steht bereits fest. Zur neuen Saison 2026/27 zieht es ihn und seinen Co-Trainer Hima zu den Sportfreunden Troisdorf 05. Der Kontakt zu den Sportfreunden, bei denen Müller bereits im Juni 2025 die U19 erfolgreich durch die Relegation gegen den SC West Köln führte, war nie abgebrochen.