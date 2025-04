Aufstiegs-Hattrick? »Wir wissen, wo wir herkommen«

Nach der schweren Verletzung von Top-Spieler Dominik Hellauer, der sich im vergangenen August das Kreuzband gerissen hat, wurde Bezirksliga-Neuling TSV-DJK Oberdiendorf als Fix-Absteiger gehandelt. Doch der Klub aus dem Hauzenberger Stadtgebiet verblüffte die Konkurrenz und konnte am letzten Wochenende mit einem 5:4-Erfolg gegen die SpVgg Osterhofen bereits die 40-Punkte-Marke knacken. Lohn für die herausragende Zwischenbilanz ist ein bärenstarker dritter Tabellenplatz. Am Samstag bestreiten Eder, Stemplinger & Co. nun das Schlagermatch beim Rangzweiten FC Künzing, der nur fünf Zähler mehr auf seinem Konto hat. Mit einem Auswärtssieg wären die Blau-Weißen urplötzlich sogar ein Vizemeister-Anwärter.