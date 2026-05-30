Aufstiegs-Finale im Neuburger Hexenkessel für Kaufering

Kampf war Trumpf beim 0:0 im Hinspiel – Foto: Thoms Ernstberger

Triumph oder Tränen? Euphorie oder Enttäuschung? Landesliga-Happy End oder auf ein Neues in Bezirksliga-Saison 2026/27? Die Antwort gibt’s, sofern die Entscheidung in der regulären Spielzeit fällt, kurz vor 18 Uhr. Die Ausgangsposition ist nach dem 0:0 im Hinspiel klar: Wer gewinnt, hat’s geschafft. Bei jedem Remis nach 90 Minuten gibt’s erst zweimal 15 Minuten Verlängerung. Steht’s danach immer noch unentschieden, folgt ein Elfmeterschießen.

Kaufering - Auf ins große Finale! Mehr Spannung geht nicht mehr: Nach drei Relegationsspielen (2:1 und 0:0 in Runde eins gegen Landesligist FC Ehekirchen sowie 0:0 vergangenen Mittwoch gegen Nord-Bezirksligist VfR Neuburg) fällt am Samstag (Anpfiff: 16 Uhr) im vierten Spiel in Neuburg im Duell der schwäbischen Bezirksliga-Vizemeister die Entscheidung, ob der VfL Kaufering die Rückkehr in die Landesliga, den direkten Wiederaufstieg, schafft.

Für VfL-Keeper Tobi Kaiser (28), der den rot-gesperrten Michi Wölfl (28) im Hinspiel glänzend vertrat, ist die Partie an der Donau die zweite Bewährungsprobe. „Er wird auch am Samstag eine gute Rolle spielen, da hab‘ ich keinerlei Bedenken. Ich bin richig happy mit ihm – er hat gespielt, wie er trainiert“, sagt Trainer Alex Wagner (35). Ein Sonderlob gibt‘s für Daniel Rimmer (26), den Verteidiger, der Wölfl als Kapitän vertritt: „Er hat Bock, für den Verein und die Mannschaft alles zu geben.“

Wagner steht vor seinem 23. Pflichtspiel als VfL-Trainer – bisher hat er seit seinem Amtsantritt im September 2025 noch keine Niederlage hinnehmen müssen. Wenn’s so bleibt, spielt Kaufering in der Saison 2025/26 wieder in der Landesliga. Und wenn nicht, dann muss man dem Bezirksliga-Vizemeister den größtmögliche Komplimnt machen und aller-allerhöchsten Respekt für sensationelle acht Monate zollen.

Damit’s mit der „Krönung“ einer Super-Saison klappt, bekommt Wagner übrigens Unterstützung von einem ganz besonderen „Fan“. Er heißt Nick, ist dreieinhalb Monate alt und Papas und Mama Monas ganzer Stolz: Ihr kleiner Sohn steht im Kinderwagen am Spielfeldrand – und hat Papa und den Kauferingern bisher immer Glück gebracht. Gleich nach dem 0:0 am Mittwoch hat Wagner angekündigt: „Nick ist auch am Mittwoch in Neuburg dabei.“

Der Papa erwartet „das gleiche umkämpfte Spiel wie am Mittwoch, extrem schwierig in einem Hexenkessel gegen eine sehr heimstarke Mannschaft.“ Er weiß: „Da wird die Hütte brennen, dieses Alles-oder-Nichts-Spiel werden Nuancen entscheiden.“ Er verspricht: „Wir werden nochmal unsere Stärken auf den Platz legen. Und es wird uns auch wieder gelingen, Tore zu schießen.“ Tore für den Aufstieg.