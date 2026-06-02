Aufstiegs-Finale am Grünen Tisch? – Makkabi zieht zurück

Wird die Meisterschaft am grünen Tisch entschieden?
Das Rennen um die Aufstiegsplätze in der Bezirksliga Staffel 3 könnte am Ende nicht nur sportlich entschieden werden. Zwar stehen Friedrichshagener SV und BSV Dersim II aktuell punktgleich an der Tabellenspitze, doch über dem Titelkampf schwebt weiterhin das laufende Sportgerichtsverfahren gegen die zweite Mannschaft von Dersim.
Dersim II soll einen gesperrten Spieler eingesetzt haben
Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Spieler Baran Akcali gegen FC Brandenburg 03 spielberechtigt war. Hintergrund ist die Berliner Sonderregelung bei Gelbsperren, wonach Verwarnungen aus Meisterschaft und Pokal zusammengerechnet werden. Da diese Regelung im DFBnet technisch nicht vollständig abgebildet wird, beschäftigt der Fall inzwischen die Sportgerichtsbarkeit.
Kreuzberger weisen Vorwurf zurück
Dersim-Vorstand Kadir Emre weist die Vorwürfe zurück und betont, dass alle relevanten Informationen fristgerecht an den Staffelleiter übermittelt wurden. Der Verein kündigte bereits an, den Rechtsweg weiter auszuschöpfen. Damit könnte die Entscheidung über Meisterschaft und Aufstieg letztlich nicht nur auf dem Rasen, sondern auch am Grünen Tisch fallen. Während Weißenseer FC und Adler Berlin als direkte Verfolger auf einen möglichen Punktabzug hoffen, wartet die gesamte Liga gespannt auf die nächsten Entscheidungen – sportlich wie juristisch.
Makkabi II zieht zurück
TuS Makkabi II hat seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Bezirksliga zurückgezogen. Grund dafür ist Personalmangel, wie eine Vereinsverantwortliche auf FuPa-Nachfrage bestätigte. Die bereits ausgetragenen Partien bleiben in der Wertung, alle noch ausstehenden Spiele werden gemäß den Regularien mit 2:0 Toren und drei Punkten für den jeweiligen Gegner gewertet.
Hier alle Spiele des 28.Spieltag
BSV Victoria Friedrichshain verschafft sich mit einem 6:1 gegen VfB Einheit zu Pankow Luft im Abstiegskampf. Maximilian Hake eröffnet den Torreigen, Mohammed Qasmi erhöht. Nach dem Anschlusstreffer von Jonas Krauß sorgen Sebastian Hake, erneut Maximilian Hake sowie Anton Lacheta für klare Verhältnisse. Victoria belohnt sich mit einem der höchsten Siege der Saison.
SSC Teutonia 99 II feiert beim abgeschlagenen FC Brandenburg 03 ein Torfestival. Nach dem frühen Führungstreffer von Mbancho Ricardo Fondungallah Kondem antworten die Gäste mit einer beeindruckenden Offensivleistung. Pascal-Joel Kundmüller trifft dreifach, Tim Jannicke steuert ebenfalls drei Tore bei und Dennis Gorka trägt sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Brandenburg gelingt durch einen weiteren Treffer lediglich Ergebniskosmetik. Am Ende steht ein deutlicher 7:2-Auswärtssieg.
Friedrichshagener SV erledigt seine Pflichtaufgabe gegen Köpenicker FC II mit einem späten 1:0-Erfolg. Lange deutet alles auf ein torloses Remis hin, ehe Maximilian Crahe in der Schlussphase den entscheidenden Treffer erzielt. Damit verteidigt der Tabellenführer seine Spitzenposition und hält den Druck auf die Konkurrenz hoch.
BSC Rehberge fährt gegen TuS Makkabi II einen ungefährdeten 2:0-Erfolg am grünen Tisch ein. Die Charlottenburger haben ihren Rückzug aus dem Spielbetrieb erklärt.
Auch BSV Dersim II bleibt im Titelrennen. Gegen Novi Pazar geraten die Gastgeber zunächst durch Patrick Belancic in Rückstand. Argjent Krasniqi gleicht nach dem Seitenwechsel aus, ehe Abass Moussa Ibrahim die Gäste erneut in Führung bringt. Dersim antwortet eindrucksvoll, dreht die Partie durch Baran Akis und einen weiteren Treffer von Krasniqi. Damit bleibt Dersim punktgleich mit Friedrichshagen an der Spitze.
SV Adler Berlin nutzt den Heimvorteil gegen Schwarz-Weiß Spandau und gewinnt mit 3:1. Timo Kluth bringt Adler früh nach vorne. Nach dem Seitenwechsel erhöht Jaser Nasif. Patrick Schmidt verkürzt zwar für die Gäste, doch Julio Cesar Yugar Koelle sorgt wenig später für die Entscheidung. Adler bleibt damit im Rennen um die oberen Tabellenplätze.
Der Weißenseer FC hält seine letzten Aufstiegshoffnungen am Leben. Gegen SC Staaken 1919 II entwickelt sich lange eine zähe Begegnung. Erst in der Schlussphase bricht Tim Hofmann den Bann, ehe Antonio Meira Machado den 2:0-Endstand nachlegt. Weißensee bleibt damit dicht hinter dem Spitzenduo. Derweil veröffentlicht der SC Staaken für seine Berlin-Liga Reserve einen Chefcoach zur neuen Saison. Hassan Chaboo soll es werden. Der 56-jährige löst Dirk Hein ab.
VfB Concordia Britz feiert einen souveränen 2:0-Heimsieg gegen BFC Meteor 06 II. Maximilian Höhle erzielt den Führungstreffer und macht in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Tor alles klar. Britz bestätigt damit seine starke Saison und festigt Rang fünf.
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