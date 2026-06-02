Aufstiegs-Finale am Grünen Tisch? – Makkabi zieht zurück

Ein Spieler von Dersim II zeigt die Richtung – Foto: Frank Arlinghaus

Wird die Meisterschaft am grünen Tisch entschieden?

Das Rennen um die Aufstiegsplätze in der Bezirksliga Staffel 3 könnte am Ende nicht nur sportlich entschieden werden. Zwar stehen Friedrichshagener SV und BSV Dersim II aktuell punktgleich an der Tabellenspitze, doch über dem Titelkampf schwebt weiterhin das laufende Sportgerichtsverfahren gegen die zweite Mannschaft von Dersim.

Dersim II soll einen gesperrten Spieler eingesetzt haben

Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Spieler Baran Akcali gegen FC Brandenburg 03 spielberechtigt war. Hintergrund ist die Berliner Sonderregelung bei Gelbsperren, wonach Verwarnungen aus Meisterschaft und Pokal zusammengerechnet werden. Da diese Regelung im DFBnet technisch nicht vollständig abgebildet wird, beschäftigt der Fall inzwischen die Sportgerichtsbarkeit.

Kreuzberger weisen Vorwurf zurück

Dersim-Vorstand Kadir Emre weist die Vorwürfe zurück und betont, dass alle relevanten Informationen fristgerecht an den Staffelleiter übermittelt wurden. Der Verein kündigte bereits an, den Rechtsweg weiter auszuschöpfen. Damit könnte die Entscheidung über Meisterschaft und Aufstieg letztlich nicht nur auf dem Rasen, sondern auch am Grünen Tisch fallen. Während Weißenseer FC und Adler Berlin als direkte Verfolger auf einen möglichen Punktabzug hoffen, wartet die gesamte Liga gespannt auf die nächsten Entscheidungen – sportlich wie juristisch.

Makkabi II zieht zurück

TuS Makkabi II hat seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Bezirksliga zurückgezogen. Grund dafür ist Personalmangel, wie eine Vereinsverantwortliche auf FuPa-Nachfrage bestätigte. Die bereits ausgetragenen Partien bleiben in der Wertung, alle noch ausstehenden Spiele werden gemäß den Regularien mit 2:0 Toren und drei Punkten für den jeweiligen Gegner gewertet.