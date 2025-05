Aufstiegs-Chance gewahrt

Seine Pflicht erfüllt hat der TSV Moorenweis mit dem 3:0 (0:0)-Sieg gegen die zweite Mannschaft des TSV Gilching.

Dank der Treffer von Sebastian Bonfert nach einer guten Stunde sowie in der Schlussphase von Paul Pöltl und Elias Dietrich hat man sich die Chance auf die Relegation um den Bezirksligaaufstieg erhalten. „Wir wollten das Endspiel in Weßling, wir haben es bekommen“, jubelte Teamsprecher Andreas Otter in Vorfreude auf den nächsten Samstag.

Bereits in der ersten Halbzeit zeigte die Mannschaft von Trainer Dieter Birkner eine gute Leistung, hatte da aber das Visier noch nicht genau genug eingestellt. „Es hat etwas gedauert, bis wir den Dosenöffner gefunden haben“, kommentierte Otter das Geschehen.

Groß zittern habe man aber trotz des nur knappen Vorsprungs nicht müssen. Allenfalls die zehn Minuten nach dem Führungstreffer habe man in der Konzentration etwas nachgelassen. „Insgesamt hatten wir aber das Geschehen unter Kontrolle“, sagte Otter.

Insgesamt wertete der Teamsprecher des TSV Moorenweis die Partie gegen Gilchings Zweitvertretung als Mutmacher für die Partie beim SC Weßling. Der Sieg sei sicher herausgespielt worden und wir haben hinten die Null gehalten. Das stimme ihn zuversichtlich, den notwendigen Sieg einzufahren. Dann wäre Moorenweis zu Weßling punktgleich, hätte aber den direkten Vergleich für sich entschieden.