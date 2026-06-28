 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Aufstieg zur U19-Regionalliga Nordost: Staaken und Zwickau jubeln

Am Ende der Saison 2025/2026 steht wieder Aufstiegsspiele an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr.

von red · Heute, 20:32 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anja Pfeifer

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U19 RL NO
Relegation U19 RL NO
Halberstadt
FSV Zwickau
SC Staaken
SCHOTT Jena

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Aufstiegsspiele in verschiedenen Ligenan. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Aufstiegsspiele zur Regionalliga Nordost der U19.

  • Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.
  • Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an brandenburg@fupa.net.
  • Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt.

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Paarung 1 für den Aufstieg zur Regionalliga Nordost der U19

Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen Platz in der Regionalliga Nordost der U19. Dies sind die beiden Paarungen:

Hinspiel:

So., 21.06.2026, 13:00 Uhr
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
3
0
Abpfiff

Der SC Staaken hat sich im Hinspiel der Aufstiegsspiele eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel verschafft. Gegen den VfB Germania Halberstadt gewann die Mannschaft deutlich mit 3:0.

Mann des Tages war Julien Holdack, der alle drei Treffer erzielte. Bereits in der 11. Minute brachte er den SC Staaken per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Holdack erneut vom Elfmeterpunkt und verwandelte in der 47. Minute einen weiteren Foulelfmeter zum 2:0. Die endgültige Entscheidung fiel in der 88. Minute, als Julien Holdack mit seinem dritten Treffer des Tages den 3:0-Endstand herstellte und damit seinen Hattrick perfekt machte. Mit dem klaren Erfolg reist Staaken nun mit einem komfortablen Polster in das Rückspiel.

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Rückspiel:

Heute, 18:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
SC Staaken
SC StaakenSC Staaken
1
3
Abpfiff

Der SC Staaken hat den Aufstieg in die U19-Regionalliga Nordost geschafft. Im Rückspiel setzte sich die Mannschaft mit 3:1 beim VfB Germania Halberstadt durch und machte den Aufstieg perfekt.

Der SC Staaken ging in der 19. Minute mit 1:0 in Führung und baute den Vorsprung kurz vor der Pause in der 44. Minute auf 2:0 aus. Noch vor dem Halbzeitpfiff verkürzte Neo Justin Schürmann in der 45. Minute auf 1:2. In der 62. Minute erzielte der SC Staaken den Treffer zum 3:1-Endstand.

Hier geht es zum Wettbewerb!

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Paarung 2 für den Aufstieg zur Regionalliga Nordost der U19

Zwei Teams spielen mit Hinspiel und Rückspiel um einen Platz in der Regionalliga Nordost der U19. Dies sind die beiden Paarungen:

Hinspiel:

So., 21.06.2026, 16:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
2
1
Abpfiff

Der SV SCHOTT Jena hat das Hinspiel gegen den FSV Zwickau mit 2:1 für sich entschieden und sich damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erarbeitet.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Bereits in der 4. Minute brachte Theo Räppel seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Erst in der Schlussminute sorgte Vincent Delinger für das 2:0. Doch Zwickau gab sich nicht geschlagen. In der siebten Minute der Nachspielzeit verkürzten die Gäste auf 1:2 und hielten damit die Hoffnung für das Rückspiel am Leben.

So nimmt der SV SCHOTT Jena zwar einen Vorsprung mit in das zweite Duell, der späte Gegentreffer lässt die Entscheidung um den Aufstieg jedoch weiterhin offen.

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Rückspiel:

Heute, 18:30 Uhr
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
7
0
Abpfiff

Der FSV Zwickau hat sich mit einem deutlichen 7:0-Erfolg gegen den SV SCHOTT Jena den Aufstieg in die U19-Regionalliga Nordost gesichert.

Die Gastgeber stellten bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Das 1:0 fiel in der 21. Minute, das 2:0 in der 33. Minute und das 3:0 in der 36. Minute. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte der FSV Zwickau in der 46. Minute auf 4:0 und legte in der 51. Minute das 5:0 nach.

In der 66. Minute musste Abdullah Alsharif vom SV SCHOTT Jena nach einer Roten Karte vorzeitig vom Platz. Der FSV Zwickau nutzte die Überzahl und schraubte das Ergebnis mit Treffern in der 75. und 76. Minute auf den 7:0-Endstand.

Hier geht es zum Wettbewerb!

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