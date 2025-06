Aufstieg zur Frauen-Regionalliga: Hohen Neuendorf, Leipzig-Süd jubeln

Mit einem starken Auftritt in der Anfangsphase entführte der SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf den Sieg aus Halle. Bereits in der 2. Minute brachte Chantal Pistorius vor 203 Zuschauern die Gäste früh in Führung. Nur 16 Minuten später legte Karina Duchowny nach und stellte auf 2:0 für die Gäste. Zwar gelang Lavinia Trenkler in der 35. Minute der Anschlusstreffer für den Halleschen FC, doch trotz aller Bemühungen in der zweiten Halbzeit blieb es beim knappen Auswärtserfolg für Hohen Neuendorf.

